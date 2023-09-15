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        Hunter Biden: ABD Başkanı'nın oğluna üç federal suçlama

        ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu, Hunter ateşli silah satın alırken yalan söylemekle itham edildiği üç federal suçlamayla karşı karşıya.

        Giriş: 15.09.2023 - 07:30 Güncelleme: 15.09.2023 - 07:30
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        Hunter Biden: ABD Başkanı'nın oğluna üç federal suçlama
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        ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu, Hunter ateşli silah satın alırken yalan söylemekle itham edildiği üç federal suçlamayla karşı karşıya.

        53 yaşındaki Biden’a, 2018’de bir ateşli silah satin alırken doldurduğu formda, uyuşturucu kullanmadığını belirterek yalan söylemekten iki yalan ifade suçlaması yöneltiliyor.

        Üçüncü suçlama da, Biden’ın bu yalan ifadelerle yasadışı bir şekilde silah edinmesiyle ilgili.

        Biden söz konusu silaha 11 gün boyunca sahip oldu. Soruşturma, Biden’ı o dönemki kız arkadaşının silahı bir marketin arkasındaki çöpe atmasıyla başlamıştı.

        Suçlu bulunursa, Hunter Biden teoride 25 yıl hapis cezası alabilir, ancak bu tür suçlamalara genelde hapis cezası verilmiyor.

        Biden’ın avukatı Abbe Lowell, suçlamaların Cumhuriyetçilerin sürece yasadışı müdahalelerinden kaynaklandığını belirtti.

        Müvekillinin yasaları ihlal etmediğini söylemediğini belirten avukat, “Biden’ın dolu olmayan bir silaha kısa bir süre sahip olmasının kamu güvenliğine bir tehdit oluşturmadığını” savundu.

        Silahı aldığı sırada Biden, ağır bir taş kokain bağımlısıydı.

        Amerikan yasalarına göre ateşli silah satın alırken doldurulan formlarda yalan söylemek federal bir suç.

        Haziran ayında savcılar ve Biden’ın avukatları arasında bir ceza anlaşmasına varılmıştı. Ancak yargıç, anlaşmaya itiraz edip, bozdu.

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