Hüner Coşkuner kaç yaşında öldü? Hüner Coşkuner kimdir, nerede, ne zaman, neden öldü?

Hüner Coşkuner kaç yaşında öldü? Hüner Coşkuner kimdir, nerede, ne zaman, neden öldü?

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İstanbul doğumlu sanatçı, vefat etmesinin üstünden geçmesine rağmen hâlâ anılmaya devam ediyor. Klasik Türk müziği ve şarkıcısı Hüner Coşkuner ne zaman öldü, kaç yaşındaydı, neden öldü, hastalığı neydi? Sanatçının hayatı ve ölümü ile ilgili tüm detaylar için devamını okuyun…

HÜNER COŞKUNER KİMDİR?

İnternet üzerinde “Hüner Coşkuner kimdir?” sorusu yoğun olarak aratılıyor. Hüner Coşkuner, 1 Nisan 1963 yılında İstanbul’da doğmuş bir Klasik Türk müziği şarkıcısıdır. Lise yıllarını Emin Ongan yönetimindeki Üsküdar Cemiyeti’ne giderek geçirmiştir. Sanatçı, aynı yıllarda sanat hayatına atılarak sahne repertuvarını genişletmeye niyetlenmiştir. Bu amaçla birçok değerli hocadan (Feriha Tunceli, Kamuran Yarkın, Melahat Pars) feyz almıştır.

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HÜNER COŞKUNER NEDEN ÖLDÜ?

Peki Hüner Coşkuner neden öldü? Coşkuner, ölümünden bir süre önce kendisine konulan kemik iliği kanseriyle tedavi olmaya başlamıştır. Ancak tedavinin başarısız olması nedeniyle İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yummuştur.

Ünlü şarkıcının ablası, Coşkuner’in 10 aydır kanserle mücadele ettiğini söylemiştir. İşte o sözler;

"Hastalığı aniden çıktı. Yeni bir kaset çıkarması için evde stüdyo kurduk. Çekimleri yapıldıktan sonra ağrım var dedi. Hastaneye gittik, safra kesesi ameliyatı oldu fakat kendisine gelemedi. Türkiye'nin en büyük doktorları ameliyatını yaptı, sırtındaki kitleleri aldılar. Hastalığını basından, akrabalarından sakladı. Ancak yarım saat evvel canını teslim etti. Kedileri vardı, bakıma muhtaç yaşlıları, kanser hastaları vardı. Bunlara bakılması vasiyetiydi."

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HÜNER COŞKUNER KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ? Sanatçının ani kaybından sonra birçok kişi “Hüner Coşkuner kaç yaşında öldü?” sorusunu sormaya başlamıştır. 1 Nisan 1963 doğumlu sanatçı, yakalandığı kanser hastalığını nedeniyle 4 Şubat 2021’de, tedavi gördüğü hastanede 57 yaşındayken vefat etmiştir. Sanatçının cenazesi, 8 Şubat 2021 tarihinde Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilmiştir. HÜNER COŞKUNER’İN KARİYER HAYATI Hüner Coşkuner, ilk albümünü 1987’de Selami Şahin’e ait müzik şirketi olan Şahinler Plak’tan çıkarmıştır. Ardından ikinci albümü ise 1989’da Çaçan Plak katkılarıyla “Sakın Dönme Geriye” adıyla çıkmıştır. İkinci albüm, otoriteleri tarafından Coşkuner’in en başarılı albümlerinin başında kabul edilmiştir.

REKLAM Sonrasında sırasıyla “Beni Sevmeni İstiyorum, Gidemezsin, Haydi Tut Ellerimi, Gidiyor ve Olamaz” isimli albümler çıkartan şarkıcı, başarısına başarı katmıştır. Takvimler 1995’i gösterdiğinde Elenor Müzik şirketine transfer olmuş ve burada 10 farklı stüdyo albümü için çalışmıştır. 2000 yılında çıkan “Klasikler 2” albümü ise çok büyük bir başarı yakalamış ve Coşkuner’in en sevilen albümlerinden biri olmuştur. 2015 yılında müziği ve sözleri kendisine ait olan “Seni Acele Görmem Lazım” albümü piyasaya sürülmüştür. Gerek sahne duruşu gerek sesiyle birçok kitleyi kendine hayran bırakmış sanatçı, Türkiye’nin kadın Türk Sanat Müziği duayenleri arasına girmeyi başarmıştır. Ölümü sonrası çıkan albümü (2021) “Hayat Sana Yenilmem”in tüm gelirleri ise kanser hastalarına ve sokak hastalarına bağışlanmıştır.

HÜNER COŞKUNER’İN SOSYAL FAALİYETLERİ Hüner Coşkuner, sanatçı kimliğinin yanı sıra sosyal faaliyetleriyle de dikkat çekiyor. Yaşamı boyunca sosyal sorumluluk projelerinde yer alan Coşkuner, Lösemili Çocuklar Vakfı’nda çalışmıştır. Ayrıca Dünya Şizofrenililer Derneği ve Bedensel Engelliler Derneği gibi çeşitli derneklerde gönüllü olarak çalışmalarda bulunmuştur. Sanatçı, ayrıca albüm ve şiir kitabı gelirlerinin bir bölümünü de bu dernek ve vakıflara bağışlamıştır. REKLAM HÜNER COŞKUNER DİSKOGRAFİSİ Sanatçının yaşadığı yıllarda çıkardığı albümler aşağıda sıralanmıştır; 1987- Doğuş

1989- Sakın Dönme Geriye

1990- Beni Sevmeni İstiyorum

1991- Gidemezsin

1992- Haydi Tut Ellerimi

1993- Gidiyorum

1994- Olamaz

1995- Bir Evcilik Oyunu

1996- Bir Hüner Coşkuner Klasiği

1997- Bir Tek Sen Anlarsın

1998- Ben Ölürüm

1999- İşte Düet Sevemem (Erol Büyükburç ile)

2000- Klasikler 2

2002- Vurgunum Sana

2005- Geleceksen Gelme Yar

2007- Nerede

2009- Klasikler 3

2011- Güle Güle Git

2013- Yeşilçam Klasikleri

2015- Seni Acele Görmem Lazım

2021- Hayat Yenilmem Sana (Coşkuner ailesinin aldığı karar ile “Hayat Yenilmem Sana” albümünün tüm geliri kanser hastalarına ve sokak hayvanlarına bağışlanacaktır.) Sanatçının müzik videoları ise aşağıda derlenmiştir; Geleceksen Gelme Yar

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