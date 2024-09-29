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        Haberler Magazin Hülya Koçyiğit, Ankara Kültür Yolu Festivali'nde sevenleriyle buluştu

        Hülya Koçyiğit, Ankara Kültür Yolu Festivali'nde sevenleriyle buluştu

        Hülya Koçyiğit, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında sevenleriyle buluştu. Doç. Dr. Rıfat Becerikli moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşinin ardından Koçyiğit, sevenlerinin sorularını yanıtladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2024 - 14:13 Güncelleme: 29.09.2024 - 14:13
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        Ankara'da sevenleriyle buluştu
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        Türk sinemasının yaşayan efsanelerinden Hülya Koçyiğit, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında sevenleriyle buluştu. Doç. Dr. Rıfat Becerikli moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşinin ardından Koçyiğit, sevenlerinin sorularını yanıtladı. Ankara Millet Kütüphanesi’nde gerçekleşen söyleşi büyük ilgi gördü.

        Küçük yaşta konservatuar eğitimi almak için ailesinden ayrılarak Ankara’ya gelen sanatçı; “Bugün burada olduğum için çok mutluyum. Ankara, benim eğitim gördüğüm ikinci şehrim. İstanbul doğduğum, büyüdüğüm; Ankara ise hatıralarımın ve beni mesleğe hazırlayan ilk adımlarımı attığım şehir. Ankara’ya her gelişimde çocukluk günlerim aklıma geliyor ve büyük bir coşkuyla buraya ayak basıyorum” dedi.

        Sinema serüveniyle ilgili birçok soruyu yanıtlayan sanatçı; “Babam, ne yaparsan yap aşkla, tutkuyla yap demişti. Halkın sevgisine, saygısına layık olmak için çok çabaladım. O sebeple oyunculukta en önem verdiğim şey canlandırdığım karakterin kendisi olmak. Biri bana ‘Hülya ne güzel oynuyor’ derse bu benim için hakaret. ‘Mış gibi’ yapmak değil, direkt olarak ‘o’ karakter olmak önemli. Susuz Yaz filminde Metin Erksan, bir ay boyunca köylü kızı gibi yaşamamı sağladı. Köylülerle hemhal oldum; onlarla tütün kırdım, tarlaya gittim. Onlardan biri olduğumu hissettikten sonra kamera karşısına çıktım.” dedi.

        Sinema hayatında şanslı olduğunu belirten Koçyiğit, çok değerli yönetmenler ve oyuncularla çalışma fırsatı bulduğunu ifade etti. Söyleşi sonunda dakikalarca alkışlanan sanatçı, sevenleriyle fotoğraf çektirerek etkinliği sonlandırdı.

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        #Hülya Koçyiğit
        #Ankara Kültür Yolu Festivali

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