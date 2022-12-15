Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Sağlık

Hülya hemşire 12 yıl savaştığı kansere yenik düştü

Aydın Devlet Hastanesi'nde Evde Sağlık Birimi hemşiresi olarak görev yapan 48 yaşındaki Hülya Kahraman, 12 yıldır savaştığı kansere yenik düştü

Giriş: 15.12.2022 - 17:43 | Güncelleme: ABONE OL
Hülya hemşire 12 yıl savaştığı kansere yenik düştü
Hülya hemşire 12 yıl savaştığı kansere yenik düştü
0:00 / 0:00
İHA

Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşayan ve uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören Hülya hemşire, durumunun ağırlaşması sonucu hayatını kaybetti. 12 yıl önce kanser teşhisi konan, 2 çocuk annesi Hülya hemşirenin vefatı, ailesi ve sevenleri başta olmak üzere sağlık camiasını yasa boğdu.

"MESAİ ARKADAŞLARI SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI"

Aydın Devlet Hastanesi'nde görev yapan Hülya hemşire için hastane bahçesinde tören düzenlendi. Devlet Hastanesi yönetimi ve mesai arkadaşlarının katılımıyla düzenlenen törende Hülya hemşire son yolculuğuna uğurlandı. Hastanedeki törenin ardından kansere yenik düşen Hülya hemşirenin naaşı, öğle namazına müteakip Eski Yeni Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde Kemer Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze töreninde Hülya hemşirenin ailesi, sevenleri ve mesai arkadaşları katıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
İzmir'de yanan ev kullanılamaz hale geldi
İzmir'de yanan ev kullanılamaz hale geldi
Karşıya geçmek isterken otomobil çarptı: 1 ölü
Karşıya geçmek isterken otomobil çarptı: 1 ölü
Zelenskiy'den Donbas açıklaması
Zelenskiy'den Donbas açıklaması
Hollanda'da 1 ton 279 kilogram kokain ele geçirildi
Hollanda'da 1 ton 279 kilogram kokain ele geçirildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.