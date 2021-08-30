"DOĞURMADIĞIM NE ÇOK ÇOCUĞUM VAR!"

Günler sonra ilk kez paylaşımda bulunan Hülya Duray, duygusal bir yazı kaleme aldı. Duyar, gönderisinde şu ifadeleri kullandı:



'Daha ne yaşayabilirim ki?' derken hayat muzipliğini yapıp, yine şaşırtıyor ve bir şeyler kanıtlıyor bize... Bundan tam 1 ay önce beynimde kocaman bir tümör olduğunu öğrendim.

Fakat ne kadar çok kişinin seferber olduğunu görmek, bir konuda hayatın beni haklı çıkardığını deneyimlemek hediye gibiydi. Doğurmadığım ne çok çocuğum var, ne büyük bir ailem var!