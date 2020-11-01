Hülya Balıkavlayan kimdir? Soruları sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. İzmir depremi öncesi sosyal medya hesabından tahminlerde bulunan Hülya Balıkavlayan, "Önümüzdeki 40 gün ise Dünya üzerinde yer de gökte deprem etkileri. Dünya salım salım sallanacak. Yeraltından gelen seslere dikkat dikkat..." diyerek yakın tarihlerde deprem olabileceğini iddia etti. İşte Astrolog Hülya Balıkavlayan hakkında detaylar...

HÜLYA BALIKAVLAYAN KİMDİR?

Profesyonel Astroloji Danışmanlığı yapan Hülya Balıkavlayan resmi internet sitesinde "Çocukluğumdan beri meraklı olduğum astrolojiye 1998 yılında Batı Astroloji , daha sonra Hint Astroloji diplomamı aldım. 2002 yılında aldığım “Ezoterik Astroloji” ile bu yolda güzel adımlar atmaya devam ettim. Astrolojinin sağlık,karma,psikoloji,kuantum vs. bütün detaylarını araştırarak öğrendim ve öğrenmeye devam ediyorum. Astro Dizayn, Astro Food Astro Yoga ve Astro Stil Danışmanlığını da kendim geliştirdim. Kişisel gelişim eğitimlerim ile birleştirerek bireysel ve kurumsal danışmanlığıma devam etmekteyim. Bunun dışında nefes koçluğu, yaşam koçluğu, kuantum koçluğu, aile dizilimi, Access bar, Eft, yoga, geçmiş yaşam terapisi, bilinen bir çok enerji çalışmalarının terapistliği masterlığını ve ayrıca hipnoz özel eğitimleri de alarak psikoterapi alanında da önemli çalışmalar yaptım. Astroloji ile yaptığım çalışmaların ortak sonucu özel çalışmalar yapmaya devam etmekteyim. " yaptığı çalışmalar söz ediyor.