Hülya Avşar: Yatağın ne kadar önemli olduğunu bilmek medeniyet

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Şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, Ender Merter'in sunduğu ve Bloomberg HT'de ekrana gelen 'Reklam Arkası Ekstra' programına konuk oldu.

Sunucu Ender Merter

'Bambi Yatak'ın reklam yüzü olan Avşar, "Hem spor hayatım açısından, hem yoğun tempomuz açısından yatak önemli bir şey. Yatağın ne kadar önemli olduğunu bilmek aslında medeniyet bence." açıklamasını yaptı.