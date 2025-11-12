Habertürk
        Hülya Avşar: Şimdiki gençler eğlenemiyorlar

        Hülya Avşar: Şimdiki gençler eğlenemiyorlar

        Hülya Avşar, ortağı olduğu medikal markasının lansmanını kardeşi Helin Avşar ile Ortaköy'de gerçekleştirdi

        Giriş: 12.11.2025 - 22:42 Güncelleme: 12.11.2025 - 22:42
        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Hülya Avşar, ortağı olduğu medikal markasının lansmanı için önceki gün kardeşi Helin Avşar ile birlikte Ortaköy'deki Feriye'de basın mensuplarıyla bir araya geldi. Lansmanda gazetecilerle sohbet eden Avşar, "Türkiye’de ilkleri yapmaya alışkınım ama şu an dünyada da bir ilki yapıyorum." diyerek dikkat çekti.

        "ÜNLÜLER DE KULLANIYOR"

        Marka hakkında bilgi veren Avşar; "Biz uzun zamandır markalarla çalışıyoruz. Eczanelerde de reçete edilen bir ürün bu. İzmir’de fabrika kuruldu ve üretimler başladı. Dünyada bir ilk. Türk tasarımı ve üretimi. 'Cepte Tedavi' diye bir isim taktım ben buna. Artık günümüzde her şey cepte, bu da cebe sığabiliyor." ifadelerini kullandı.

        Basın toplantısına katılan kardeşi Helin Avşar ise "Abla-kardeş ilişkisi dışında Hülya Hanım ile çalışmak zor mu?" sorusuna, "Ablam beni zorluyor, yalan söylemeyeyim." diyerek güldü. Ünlü isimlerin de ürünü denediğini belirten Hülya Avşar, "Hakan Altun birkaç konserinde kullandı ve memnun kaldığını söyledi. İbrahim Tatlıses de çok memnun olduğunu dile getirdi." dedi.

        "ŞİMDİKİ GENÇLER EĞLENEMİYORLAR"

        Yeni imajı hakkında konuşan Avşar, "Bir öyle bir böyleyim, bizim sağımız solumuz belli olmuyor, biliyorsunuz."diyerek gülümsetti. Geçtiğimiz günlerde, "Yeni nesil gençler gençliklerini yaşayamıyorlar, bizim zamanımızda böyle değildi." sözleriyle gündeme gelen sanatçı, bu sözlerini şöyle açıkladı; "Ben böyle düşünüyorum; bizim tarzımız şimdikilere demode geliyor belki ama o zaman daha güvenilir ortamlardı. Şimdikiler evde, masabaşında, oyunda… Evlerde toplanıyorlar, eğlenemiyorlar bence."

        "DÖNÜP DOLAŞIP GELENEKSELE DÖNÜYORUZ"

        Yapay zekâ ile yapılan müzikler hakkında da konuşan Avşar, "Her şey dönüp dolaşıyor ve bir şekilde eskiye dönüyoruz yine. Geleneksel her zaman kazanıyor, ben bir şey olacağını sanmıyorum." ifadelerini kullandı.

        #Hülya Avşar
        #helin avşar

