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Hülya Avşar: Sapık gibi sokağa çöp atanlara korna basıyorum - Magazin haberleri

Hülya Avşar: Sapık gibi sokağa çöp atanlara korna basıyorum

Yeniköy'de objektiflere yansıyan Hülya Avşar, çevre kirliliğine dikkat çekti. Avşar, "Bazen arabayla giderken sapık gibi sokağa çöp atanlara korna basıyorum. 'Onu oradan al!' demeye başladım. Bu durum beni o kadar rahatsız ediyor ki..." açıklamasında bulundu

Giriş: 21.01.2023 - 12:17 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Hülya Avşar, Yeniköy'deydi. Deniz kenarında yürüyüş yaparken objektiflere yansıyan Avşar, basın mensuplarıyla sohbet etti.

  • "SAPIK GİBİ KORNA BASIYORUM"

    Denize atılan plastik atıkları inceleyen Hülya Avşar, "Balıklara bakar mısınız? Nefes alamıyorlar. Çok fena... İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Kova ve kapaklara bakar mısınız? Bunlar plastik... Bunu yapanların evleri de böyledir, eminim. Denize atılan pislikler beni şaşırttı. Bunu yapanı çevireceksin ve 'Sen ne yapıyorsun kardeşim? Evine de böyle yapıyor musun?' deyip, dersini vereceksin" ifadelerini kullanarak sitem etti.

    Çevreci olduğundan bahseden Avşar, "Bazen arabayla giderken sapık gibi sokağa çöp atanlara korna basıyorum. 'Onu oradan al!' demeye başladım. Bu durum beni o kadar rahatsız ediyor ki..." dedi.

  • "BENİ FAZLA KONUŞTURMAYIN"

    "Hayatımda her şey yolunda" şeklinde konuşan Hülya Avşar, ayrıca yeni projelerinden de söz etti. Televizyon programına başlayacağını belirten Avşar, "Mart gibi başlıyoruz. Daha önce yapılmış ama yeniden yapacağımız bir şey. Bol kahkahalı, ciddi bir iş olacak. 24 Mart'ta canlı olarak yayınlanacak. Jürili bir iş olacak. Beni fazla konuşturmayın" ifadelerini kullandı.

  • "O POZLARI GÖZ KAMAŞTIRMAK İÇİN VERMİYORUM"

    Öte yandan yeni şarkısının klibindeki çıplak sahneleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Hülya Avşar, "Ben bu pozları göz kamaştırmak için vermiyorum. Sadece sosyal medyanın gereğini yapıyorum. Yaşıma uygun olduğunu düşünüyorum " demişti.

  • "HİÇ ZORLANMADIM"

    Klibindeki çıplak sahnesiyle alakalı açıklamalarda bulunan Hülya Avşar, "Yazarken yalnızlığı anlatabilecek en güzel şey oydu. Yalnızlığı çok düşündüm. 'Ben böyle bir şey yapayım' dedim. Sahneyi çekerken hiç zorlanmadım. Ben oyuncuyum. Sinema filmleri çekerken daha zorlandığım şeyler oldu. Şarkıcıdan çok oyuncuyum" şeklinde konuşmuştu.

  • "BU SAHNEDE SINIRLI ÇALIŞAN VARDI"

    Bu sahneyi çekerken sınırlı sayıda çalışanın sette olduğunu belirten Hülya Avşar, "O kadar da pervasız değiliz. Her şeyin bir taktiği var. Yöneten de ben olduğum için her şeyi istediğim gibi organize ettim" ifadelerini kullanmıştı.

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