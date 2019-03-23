Televizyondaki krizi de hedef alan Hülya Avşar, "Neler yapıyorsunuz? Bir projeniz olacak mı? sorularına, "Çok kitap okudum. Bu sene televizyonu es geçtim, çünkü kanallar dökülüyor. Doğru düzgün program yapamıyorlar. Sebebini biliyor da bilmiyor gibiyim, açıkçası bizim sektör darbe yemiş vaziyette ama niye bilmiyorum. Ekonomik kriz vs. diyorlar ama biraz da işi fırsatçılığa döküyorlar diye düşünüyorum" yanıtını verdi.



Sosyal medyanın televizyonu geçemeyeceğini söyleyen Avşar, "Sosyal medya televizyonu her ne kadar sollamış gibiyse de bence değil. Sollanması için daha zaman var. Benimde Youtube kanalım var" dedi.