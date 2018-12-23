Muhabirlerin '2018 sizin için nasıl geçti?' sorusuna Avşar, "2018'de şehit haberlerinden dolayı çok ağladım" yanıtını verdi. 'Sizin bir vasiyetiniz var mı?' sorusuyla şaşıran Avşar, "O nereden çıktı? Evli değilim. Ben zaten gerekli yardım ve bağışlarımı yapıyorum. Bir tek kızım var, her şey ona kalacak" dedi.