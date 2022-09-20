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Hülya Avşar: Çok zor bir durum kız evlendirmek - Magazin haberleri

Hülya Avşar: Çok zor bir durum kız evlendirmek

Geçtiğimiz günlerde eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile kızları Zehra'nın çocukluk arkadaşının düğününe katılan Hülya Avşar, samimi açıklamalarda bulundu. "Çok zor bir durummuş kız evlendirmek" diyen Avşar, "Ben kendimi alıştırdım bu duruma da yüz yüze gelince biraz ağır geldi" ifadelerini kullandı

20.09.2022 - 11:40 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • 8 yıllık evliliklerini 2005'te sonlandıran şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar ile spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, birlikteliklerini sonlandırmalarına rağmen arkadaşlıklarını sürdürmeye devam ediyor.

  • Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Avşar ile Çilingiroğlu, dün akşam kızları Zehra ile birlikte Tarabya'daki bir mekandaydı. Mekandan ilk önce Zehra Çilingiroğlu ve Helin Avşar ayrılırken, yaklaşık 20 dakika sonra da Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu çıktı.

  • "KLASİK BİR AİLE YEMEĞİ OLDU"

    Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hülya Avşar, "Klasik bir aile yemeği oldu. Kaya bugün de bizi çok güldürdü" dedi.

    Geçtiğimiz günlerde kızı Zehra'nın çocukluk arkadaşının nikahına giden ve orada eski eşiyle birlikte çekilen fotoğrafını yayınlayan Avşar, o geceyle ilgili "Çok güzel geçti. İlk defa bizim arkadaşlardan birinin çocuğu evleniyor. Zehra'dan yaşça büyük ama 'Eyvah' dedim, çok zor bir durummuş kız evlendirmek. Ne yapacağız? Ben kendimi alıştırdım bu duruma da yüz yüze gelince biraz ağır geldi" ifadelerini kullandı.

  • "KAYA GIRGIRINA SORMUŞ"

    Hülya Avşar, eski eşinin paylaştığı fotoğrafta takipçilerine "Zehra kime benziyor?" sorusunu yöneltmesiyle ilgili ise "Sizce kime benziyor? Zehra bazen bana benziyor, bazen Kaya'ya benziyor. Gırgırına sormuş o da işte..." dedi.

  • Yeni şarkı çalışmalarıyla ilgili de konuşan Avşar, "Şimdi yeni bir şarkı geliyor. Klibin senaryosunu da yazıyorum. Önceki klibi de çok severek yazdım ve çok severek de yönettim. Çünkü şarkı bana onu çağrıştırdı, ben direkt onu yazdım, oynadım, çektim. Çok keyifliydi. Yıllardır sinemaya verdiğim emeği bu şekilde taçlandırmış oldum" ifadelerini kullandı.

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