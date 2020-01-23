"EN GÜZEL KADIN BENİM"

Gazetecilerin, "Sizce Türkiye'nin en güzeli' ve 'Taş gibi' diyebileceğiniz biri var mı?" sorusuna Avşar, "Taş gibi kadını ne bileyim ben ama en güzel kadın benim" diyerek iddialı konuştu.