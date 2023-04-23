Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hülya Avşar “Açıkçası ben bu bayramı çok fazla içimde yaşayamadım ama tabii ki herkese sağlıklı, sıhhatli, bereketli ve mutlu bayramlar diliyorum. Hayatları boyunca güzel yaşamlar diliyorum. Ben bu bayramda işimi yapıyorum sadece. Gerçekten mutlu değilim. Mutsuzum yani... Hepimizin görevi deprem bölgesini desteklemek. Herkesin başına gelebilir. Allah, inşallah böyle bir acı yaşatmaz bir daha. Vefat edenlerin mekanı cennet olsun, yakınlarına da sabırlar diliyorum. Bir senede, on senede bitecek bir şey değil benim gönlümde. Dolayısıyla elimizden gelen her şeyi yapabilsek. Elimizden gelenleri de yapmaya devam edeceğim” dedi.