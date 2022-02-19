Neredeyse 12 yıldır hayatında kimse olmayan Hülya Avşar, iş insanı Cemal Güzelci ile görüntülendi. Magazin dünyasını Hülya Avşar'ı alnından öperken görüntülenen Cemal Güzelci'yi araştırıyor. Cemal Güzelci'nin hayatı ve yaşı merak konusu oldu. İşte Hülya Avşar'ın yeni sevgilisi Cemal Güzelci kimdir sorusunun cevabı...

CEMAL GÜZELCİ KİMDİR?

Cemal Güzelci, Derlüks Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürdür.

Pertevniyal Lisesi mezunu olan Cemal Güzelci 1992 yılından itibaren deri giyim sektöründe çeşitli kademelerde çalışmış, 2002 yılında Derlüks’ün kuruluşunda bulunmuş, 2008 yılında da Şirket’in büyük ortağı olmuştur. İyi derecede Rusça bilmektedir.

Cemal Güzelci'nin Hülya Avşar ile birlikte olduğu iddia ediliyor ancak ne Cemal Güzelci'den ne de Hülya Avşar'dan konuyla ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.