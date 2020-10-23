Hulusi Akar ve Süleyman Soylu'ya suikast planına ilişkin davaya devam edildi

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, sanık Sonay B. ile tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kurulurken, tutuksuz sanıklar Süleyman A. ve Levent Ö'nün avukatları ile müşteki avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.
Duruşmada, Sanık Sonay B'nin ifade ve yer gösterme tutanaklarında mayın döşediğini belirttiği yerlerde mayın bulunup bulunmadığı, söz konusu yerlerde mayın patlamasının meydana gelip gelmediği ve sanığın imal ettiğini söylediği patlayıcıların terör eyleminde kullanılıp kullanılmadığına dair Genelkurmay Başkanlığına yazılan müzekkereye cevap verilmediği açıklandı.
Mütalaası sorulan duruşma savcısı, müzekkere cevabının beklenmesini ve Sonay B'nin tutukluluk halinin devamı yönünde karar verilmesini talep etti.
Sonay B. ise mayın üretimi yaptığını ancak kimseye zarar vermeyecek yerlere yerleştirdiğini savundu.
Taraf avukatlarının taleplerinin alınmasının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.
Genelkurmay Başkanlığına yazılan müzekkere cevabının beklenmesini kararlaştıran mahkeme, Sonay B'nin tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Davanın görülmesine 1 Aralık'ta devam edilecek.
- Davanın geçmişi
Bölücü terör örgütü PKK üyesi Sonay B, emniyete giderek teslim olmuş ve örgütün üst düzey yöneticilerinin birinden Milli Savunma Bakanı Akar ve İçişleri Bakanı Soylu'ya suikast için talimat aldığını anlatmıştı.
Önce İstanbul'a, oradan da Ankara'ya gelerek keşif yaptığını, iki örgüt üyesinin de kendisine yardım ettiğini belirten Sonay B, Akar ve Soylu'ya suikast gerçekleştirememesi durumunda da askeri birliklerden birine saldırı düzenlemesi yönünde talimat aldığını dile getirmişti.
Daha önce askeri birliklere saldırı için bomba hazırladığını da anlatan Sonay B. hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca dava açılmış ve 3 sanığın yargılanmasına 26 Mart'ta başlanmıştı.
Davanın 23 Haziran'da görülen duruşmasında, esas hakkındaki mütalaa açıklanmış ve Sonay B'nin ağırlaştırılmış müebbet hapse, sanıklar Süleyman A. ile Levent Ö'nün ise 15'er yıla kadar hapse mahkum edilmesi talep edilmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!