Hulusi Akar ve Süleyman Soylu'ya suikast planına ilişkin davaya devam edildi

AA

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, sanık Sonay B. ile tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kurulurken, tutuksuz sanıklar Süleyman A. ve Levent Ö'nün avukatları ile müşteki avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada, Sanık Sonay B'nin ifade ve yer gösterme tutanaklarında mayın döşediğini belirttiği yerlerde mayın bulunup bulunmadığı, söz konusu yerlerde mayın patlamasının meydana gelip gelmediği ve sanığın imal ettiğini söylediği patlayıcıların terör eyleminde kullanılıp kullanılmadığına dair Genelkurmay Başkanlığına yazılan müzekkereye cevap verilmediği açıklandı.

Mütalaası sorulan duruşma savcısı, müzekkere cevabının beklenmesini ve Sonay B'nin tutukluluk halinin devamı yönünde karar verilmesini talep etti.

Sonay B. ise mayın üretimi yaptığını ancak kimseye zarar vermeyecek yerlere yerleştirdiğini savundu.

Taraf avukatlarının taleplerinin alınmasının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığına yazılan müzekkere cevabının beklenmesini kararlaştıran mahkeme, Sonay B'nin tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Davanın görülmesine 1 Aralık'ta devam edilecek.

- Davanın geçmişi

Bölücü terör örgütü PKK üyesi Sonay B, emniyete giderek teslim olmuş ve örgütün üst düzey yöneticilerinin birinden Milli Savunma Bakanı Akar ve İçişleri Bakanı Soylu'ya suikast için talimat aldığını anlatmıştı.

Önce İstanbul'a, oradan da Ankara'ya gelerek keşif yaptığını, iki örgüt üyesinin de kendisine yardım ettiğini belirten Sonay B, Akar ve Soylu'ya suikast gerçekleştirememesi durumunda da askeri birliklerden birine saldırı düzenlemesi yönünde talimat aldığını dile getirmişti.

Daha önce askeri birliklere saldırı için bomba hazırladığını da anlatan Sonay B. hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca dava açılmış ve 3 sanığın yargılanmasına 26 Mart'ta başlanmıştı.

Davanın 23 Haziran'da görülen duruşmasında, esas hakkındaki mütalaa açıklanmış ve Sonay B'nin ağırlaştırılmış müebbet hapse, sanıklar Süleyman A. ile Levent Ö'nün ise 15'er yıla kadar hapse mahkum edilmesi talep edilmişti.