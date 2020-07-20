Milli Savunma Bakanı Akar, kritik görüşmelerini sürdürüyor. Dün Katar'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Akar bugün Malta ve Libya içişleri bakanlarıyla görüştü.

Akar, konuk Bakan Camilleri'yi Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı. Camilleri'nin Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından iki bakan baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Akar daha sonra, Başağa'yı Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı. Başağa'nın Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından iki bakan baş başa görüşme gerçekleştirdi.