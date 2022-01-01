Hulusi Akar: 2022'de de mücadelemizi sürdüreceğiz

DHA

Yıl boyunca başarılı bir şekilde görevini yerine getiren tüm personeli tebrik eden Akar, "Türkiye'nin hak, alaka menfaatleri ile itibarını korumakla ilgili görevleri büyük bir başarıyla yerine getirdiniz. Tüm personelimizi yürekten kutluyorum" diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Cumhuriyet tarihinin en yoğun döneminden geçtiğini vurgulayan Akar, "Çok büyük başarılar elde ettiniz, önümüzde daha da büyük işler var. Artan bir şiddet ve tempoda aynı azim ve kararlılıkla 2022'de de mücadelemizi sürdürecek ve başaracağız. Bugüne kadar yaptıklarınız neler yapabileceklerinizin teminatıdır" dedi.

Akar, sözlerinin sonunda beraberindeki TSK komuta kademesi ile tüm personelin yeni yılını kutladı.