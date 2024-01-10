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        Haberler Spor Futbol İngiltere Hull City, Liverpool'dan Fabio Carvalho'yu kiraladı - Futbol Haberleri

        Hull City, Liverpool'dan Fabio Carvalho'yu kiraladı

        İngiliz ekibi Hull City, Liverpool'dan 21 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Fabio Carvalho'yu kiralık olarak kadrosuna kattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 14:59 Güncelleme: 10.01.2024 - 14:59
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        Hull City'den transfer!
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        İngiltere Championship ekibi Hull City, Liverpool'dan 21 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Fabio Carvalho'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. İngiliz ekibinden yapılan açıklamada genç futbolcunun sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer edildiği duyuruldu.

        Transferin ardından açıklamalarda bulunan Hull City Teknik Direktörü Liam Rosenior, “Daha mutlu olamazdım. Herkes Fabio'nun yeteneğinin, genç bir oyuncu olarak niteliklerinin farkında. Acun ve Tan'a, onu buraya getirmek için yaptıkları çalışmadan dolayı çok teşekkür etmeliyim. Oyuncu geliştirme yöntemimizle sadece İngiltere'de değil Avrupa'da da itibar kazanıyoruz. Oyun tarzımız ve hırsımız oyuncuları kulübe çekmede gerçekten önemli faktörler. Fabio buraya gelmekten heyecan duyuyor ve ben de sezon sonuna kadar onunla çalışmaktan mutluyum. Teknik olarak olağanüstü biri. Asist yapabilir, gol atabilir ve arkadan koşabilir. Cesur, hızlı, çok dengeli ve topu alıyor. Liverpool'da olmasının nedeni muazzam bir potansiyele sahip olması ve bize güvendikleri için onlara ne kadar teşekkür etsem azdır" diye konuştu.

        Sezon başında Liverpool'dan Bundesliga ekibi RB Leipzig'e kiralık olarak giden Fabio Carvalho, 3'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplamda 15 maça çıktı.

        Liverpool, Fabio Carvalho'yu 2022 yazında Fulham'dan 6 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

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