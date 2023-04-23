İHA

Liam Rosenior’un Hull City’si iç sahada çıktığı son 8 maçın 7’sinde kalesinde gol görmedi. Genç teknik adam bu süreçte zorlu fikstürü kolaya çevirdi. İç sahada oynanan maçlarda, Premier Lig’ten yakın dönemde düşen West Bromwich ve Championship’in iddialı takımlarından Millwall’ı yenen Hull City, geçtiğimiz sezon Premier Lig’e veda eden Watford’u da bu hafta evinde mağlup etti ve rakibinin play-off ümitlerini bitirdi.

OZAN TUFAN KARİYER REKORU KIRDI 2012/13 sezonunda Bursaspor formasıyla profesyonel kariyerine başlayan Ozan Tufan, bu sezon Hull City formasıyla ilk 11’de çıktığı 27 maçta 8 gol attı ve kariyerinin en golcü sezonunu yaşadı. Maç başına gol ortalamasını da yükselten Tufan, Hull City’nin ve Teknik Direktör Rosenior’un anahtar oyuncularından biri oldu.

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