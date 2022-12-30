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Hull City'den Ozan tufan için transfer açıklaması!

Hull City'den Ozan Tufan için transfer açıklaması!

Hull City Teknik Direktörü Liam Rosenior, adı son dönemde Beşiktaş ile anılan Ozan Tufan'ın transfer hakkında konuştu. İşte detaylar...

Giriş: 30.12.2022 - 20:35 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Fenerbahçe'den yaz transfer döneminde Hull City'ye transfer olan Ozan Tufan'ın adı transfer iddalarında yer alıyor.

  • Hull City Teknik Direktörü Liam Rosenior, milli futbolcu Ozan Tufan'ın ayrılık iddialarına dair konuştu.

  • Hull City'nin teknik direktörü Liam Rosenior, 27 yaşındaki futbolcu için teklif almadıklarını dile getirdi.

  • Rosenior, açıklamasında, "Bana gelen veya benim duyduğum bir şey yok. Spekülasyonlar olabilir ancak iyi bir teklif gelirse, bana bilgi verileceğinden eminim." diye konuştu.

  • 4 GOL ATTI

    Fenerbahçe'den yaz transfer döneminde Hull City'ye transfer olan Ozan Tufan, İngiliz ekibinde 22 maçta süre alırken 4 kez fileleri havalandırdı.

  • ŞENOL GÜNEŞ  NE DEMİŞTİ?

    Beşiktaş'ın oynadığı karşılaşma sonrası teknik direktör Şenol Güneş'e transfer hakkında soru soruldu. Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü ve Ozan Tufan'ı beğendiğini dile getiren deneyimli teknik adam, transfer konusunda topu yönetime attı.

    Şenol Güneş'in açıklamasının tamamı şöyle:

    "Şunu al demedim yönetime. Ozan'ı, Cengiz'i, Çağlar'ı soruyorlar beğeniyor musun diye evet beğeniyorum ama beğenmek başka bir şey almak başka bir şey. Sahadaki oyuncular oynayacak. İyilerse devam edeceğiz. İdari ve teknik kararlar sonra verilir. Eldeki oyunculardan transfer ayı geldiğinde kalmasına gerek olmayanlar ya da gitmek isteyenler varsa o zaman konuşuruz. Şu an için öyle bir düşüncemiz yok. Transfer, ekonomik ve idari bir konu, hepsi konuşulur ve kulüp menfaatine göre hareket edilir. Transferi şu an konuşmayı doğru bulmuyorum. Son maç geldiğinde şunlar giderse iyi olur denir. Şu an öyle bir kararım yok."

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