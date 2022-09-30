İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de Shota Arveladze dönemi sona erdi. Kulüpten yapılan açıklamada, Gürcü teknik adamla yolların ayrıldığı belirtildi.

Shota yönetimindeki Hull City, bu sezon ligde çıktığı 10 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Hull City, son 4 maçından da mağlubiyetle ayrılmıştı.

Hull City'de milli futbolcular Ozan Tufan ve Doğukan Sinik de forma giyiyor.