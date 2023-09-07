Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol İngiltere Hull City'de Ozan Tufan fırtınası: Aday gösterildi! - Futbol Haberleri

        Hull City'de Ozan Tufan fırtınası: Aday gösterildi!

        Fenerbahçe'den Hull City'e transfer olan Ozan Tufan, Championship'te ayın oyuncusu ödülüne aday gösterildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2023 - 12:36 Güncelleme: 07.09.2023 - 12:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        İngiltere'de Ozan Tufan fırtınası!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de forma giyen Ozan Tufan performansı ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

        Ozan Tufan, İngiltere Championship'te 'Ayın oyuncusu' ödülüne aday gösterildi.

        BU SEZON 4 MAÇ 4 GOL

        Ozan Tufan bu sezon ise çıktığı 4 maçta 4 gol kaydetti.

        2022/2023 sezonunun başında Fenerbahçe'den transfer olan başarılı futbolcu, İngiliz ekibinde çıktığı 49 maçta 12 gollük performans sergiledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'da rastgele cinayet! Yoldan geçerken öldürüldü
        İstanbul'da rastgele cinayet! Yoldan geçerken öldürüldü
        Bir ilk: Meksika'da ilk kez bir kadın başkan olabilir
        Bir ilk: Meksika'da ilk kez bir kadın başkan olabilir
        9 yaşındaki çocuğa 3 yıl cinsel istismar! "Suç olduğunu bilmiyordum!"
        9 yaşındaki çocuğa 3 yıl cinsel istismar! "Suç olduğunu bilmiyordum!"
        Putin'e yakın isme suikast girişimi
        Putin'e yakın isme suikast girişimi
        9 isim geldi, tek satılan futbolcu...
        9 isim geldi, tek satılan futbolcu...
        Turist akınına 'giriş ücretli' çözüm
        Turist akınına 'giriş ücretli' çözüm
        Alzheimer riskine dikkat! Bu 3 şeyi unutanlar...
        Alzheimer riskine dikkat! Bu 3 şeyi unutanlar...
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Cevap geldi
        Cevap geldi
        Yağışın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranı açıklandı!
        Yağışın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranı açıklandı!
        Göçemeyenler! Hasta ve yetişkin olmayan leylekler Samsun'da kaldı
        Göçemeyenler! Hasta ve yetişkin olmayan leylekler Samsun'da kaldı
        Şafak vakti zeytin ağaçlarını taşıdılar!
        Şafak vakti zeytin ağaçlarını taşıdılar!
        Sürücüler dikkat! Ona çarpan 70 bin TL ödeyecek!
        Sürücüler dikkat! Ona çarpan 70 bin TL ödeyecek!
        Berberdeki sıra kavgasında yediği yumrukla canından oldu!
        Berberdeki sıra kavgasında yediği yumrukla canından oldu!
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        2 ayda 28.2 ton altın aldı
        2 ayda 28.2 ton altın aldı
        Ünlü yönetmene veda
        Ünlü yönetmene veda
        Sevgilisi doğumdan üç ay sonra terk etti
        Sevgilisi doğumdan üç ay sonra terk etti
        Yunanistan'da sel tehlikesi sürüyor!
        Yunanistan'da sel tehlikesi sürüyor!
        Kırklareli ve Aksaray'da kahreden bekleyiş! Sele kapılan 2 kayıp aranıyor!
        Kırklareli ve Aksaray'da kahreden bekleyiş! Sele kapılan 2 kayıp aranıyor!
        Habertürk Anasayfa