İngiltere Championship ekibi Hull City'de Shota Arveladze sonrası yeni hoca bekleyişi devam ediyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre ilk olarak Sergen Yalçın'ın ismim öne çıksa da son olarak gündeme bir dönem Beşiktaş'ın hocalığını da yapan Carlos Carvalhal geldi.

TAKIMINDAN AYRILDI Portekizli hoca, son görev yeri Al Wahda'dan dün ayrılırken durumun kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'TA VE İNGİLTERE'DE ÇALIŞTI Carlos Carvalhal, 2011-12'de Türkiye'de Beşiktaş'ta görev alırken 2012-13 sezonunun ilk bölümünde 12 maç kadar o zamanki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da (Başakşehir) görev yaptı.

Portekizli hoca, Başakşehir macerası sonrası ise İngiltere'de Sheffield Wednesday ve Swansea'de çalışmıştı.