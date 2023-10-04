Hull City 8 maç aradan sonra kaybetti!
Championship'in 10. hafta karşılaşmasında Ipswich Town, Hull City'i 3-0 mağlup etti
İngiltere Championship'in 10. hafta karşılaşmasında Ipswich Town ile Hull City karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Ipswich Town 3-0'lık skorla kazandı.
Ipswich Town'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Wes Burns, 41. dakikada Conor Chaplin ve 65. dakikada Harness kaydetti.
Bu sonucun ardından Hull City, ligde 8 maç aradan sonra mağlup oldu.
Hull City'de Doğukan Sinik 68. dakikada oyuna dahil oldu.
Ipswich Town puanını 25'e yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Hull City ise 16 puanda kaldı.