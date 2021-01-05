Acun Mecdya'nın yeni dijital yayın platformu Exxen'de yayınlanacak olan Hükümsüz dizisi merak konusu oldu. Yeni yılda yayına başlaması beklenen Exxen'de seyirci karşısına çıkacak olan Hükümsüz dizisinin yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak oturuyor. Ayla ve Müslüm filmlerinin yapımcısı Mustafa Uslu'nun yapımcı olarak yer aldığı Hükümsüz dizisi oyuncuları kim? Hükümsüz dizisi konusu ne?

HÜKÜMSÜZ DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Burçin Terzioğlu

Hande Doğandemir

İsmail Hacıoğlu

Alican Yücesoy

HÜKÜMSÜZ DİZİSİ KONUSU NE?

Çekimleri İzmir'de gerçekleştirilen Hükümsüz dizisinin posterinde yer alan "katledilen hayallerin gerçek hayat hikâyeleri" sloganı dikkat çekti. Polisiye-Gerilim türündeki dizinin özellikle kadın cinayetlerini konu alması bekleniyor.