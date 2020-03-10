10 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hükümlülere mesleki eğitimle iş kapıları açılacak
- Hükümlü ve tutuklular, cezaevlerinde açılacak mesleki eğitim merkezleriyle aktif öğrenci statüsüne kavuşturularak tahliyelerinin ardından kalfalık ya da ustalık belgeleriyle iş bulma ve iş yeri açma imkanına kavuşacak - Haftada bir veya iki gün mesleki eğitim merkezlerinde eğitim alan hükümlü ve tutuklular, diğer günler tutukevleri iş yurtlarında beceri eğitimi alabilecek - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer: - "Adalet Bakanlığı ile yaptığımız yeni protokolle mesleki eğitim merkezlerimizin kapasitesi artacak. Artık hükümlü ve tutuklular da mesleki eğitim imkanlarından yararlanabilecek"
Hükümlü ve tutuklular, cezaevlerinde açılacak mesleki eğitim merkezleriyle aktif öğrenci statüsüne kavuşturularak tahliyelerinin ardından kalfalık ya da ustalık belgeleriyle iş bulma ve iş yeri açma olanağı elde edecek.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından dün imzalanan cezaevlerinde lise ve mesleki eğitim merkezleri açılmasına imkan veren "Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü"ne göre, ceza infaz kurumları bünyesinde mesleki eğitim merkezleri kurulacak.
Protokolle cezaevlerinde 309 yeni mesleki eğitim merkezinin kurulması planlanıyor. İlk defa bu ölçekte mesleki eğitim merkezi açılmasıyla merkezlerin sayısı 634'e çıkmış olacak.
Hükümlü ve tutuklular, açılacak yeni mesleki eğitim merkezlerine aktif öğrenci statüsünde devam ederek 4 yıllık eğitim sonunda ustalık belgesi alabilecek ve tahliyelerinin ardından kalfalık ya da ustalık belgeleriyle iş bulma ve iş yeri iş yeri açabilme hakkına sahip olabilecek.
Hükümlü ve tutuklular, haftada bir veya iki gün mesleki eğitim merkezlerinde eğitim alırken diğer günler tutukevleri iş yurtlarında beceri eğitimi alabilecek.
- "Hükümlü ve tutuklular da mesleki eğitim imkanlarından yararlanabilecek"
Mesleki ve teknik eğitimden sorumlu Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak ülke genelinde mesleki eğitim merkezlerini yaygınlaştırmanın ve güçlendirmenin üzerinde durdukları en önemli konulardan birisi olduğunu ifade etti.
Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonunda bu yıl mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısının yüzde 62 arttığını bildiren Özer, şunları kaydetti:
"Adalet Bakanlığı ile yaptığımız yeni protokolle mesleki eğitim merkezlerimizin kapasitesi artacak. Artık hükümlü ve tutuklular da mesleki eğitim imkanlarından yararlanabilecek. Zaten Adalet Bakanlığına bağlı iş yurtlarında ciddi üretim yapılıyor. Dolayısıyla buralarda tutuklu ve hükümlülerin beceri eğitimini düzenleyebilme imkanı var. Bu kapsamda, ceza infaz kurumlarında mesleki eğitim merkezleri kurulabilecek veya bir mesleki eğitim merkezine bağlı eğitim programları açılabilecek."
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