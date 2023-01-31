Hükümete enflasyon mektubunda 'liralaşma' vurgusu

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Merkez Bankası 2022 yılı enflasyonunun hedef aralığının üzerinde gerçekleşmesi sebebiyle Merkez Bankası Kanunu'nun 42. maddesi kapsamında hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmesi amacıyla hükümete açık mektup gönderdi.

Mektupta 2023 yılının ilk Enflasyon Raporunda enflasyon hedefinin neden tutturtulamadığının, 2023 Yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi metinlerinde ise uygulanması gereken politikaların açıklandığı belirtildi ve daha çok 'liralaşma' vurgusu yapıldı.

'KAPSAMLI GÖZDEN GEÇİRME SÜRECİ'

2022 yılında TCMB’nin tüm politika araçlarında kapsamlı bir gözden geçirme sürecinin yürütüldüğü belirtilerek "TCMB’nin bütünleşik politika çerçevesi olan Liralaşma Stratejisi atılacak adımlara dair etki analizlerine dayalı olarak oluşturulmaktadır. Uygulanan stratejinin, kalıcı fiyat istikrarı için iki ön koşul olan finansal sistemde Türk Lirası'nın ağırlığının yapısal olarak artırılması ve cari fazla kapasitesi oluşturulması açısından destekleyici etkileri olmuştur" ifadeleri kullanıldı.

TCMB rezervlerinin çeşitlendirilmiş rezerv kaynaklarıyla güçlendirildiği belirtilen mektupta yüksek enerji fiyatları ve finansal oynaklıklar nedeniyle küresel çapta yaşanılan büyük rezerv kayıplarına

rağmen rezervlerin artış gösterdiği vurgulandı. Etkin rezerv politikasının liralaşma adımlarıyla desteklenmesi sonucunda mevduattaki Türk Lirası payında güçlü bir artış eğilimi gerçekleştiği belirtildi.

'CARİ FAZLA KAPASİTESİ GELİŞTİRİLDİ'



Hedefli kredi, likidite, karşılıklar ve teminat politikalarının kredilerin büyüme hızı, kompozisyonu ve iktisadi faaliyetle buluşması açısından önemli etkileri olduğu bilgisi verilen mektup şöyle devam etti:

"Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında ani artış gösteren kredi büyümesi kontrol altına alınmış, kredilerin kompozisyonunda ticari, KOBİ, yatırım ve ihracat kredilerinin payı tarihsel yüksek seviyelere ulaşmıştır. Küresel iktisadi faaliyetteki zayıflama sürecinin getirdiği risklere karşı finansman maliyetlerinin uygunluğu yoluyla yatırım ve cari fazla kapasitesinin desteklenmesi sağlanmıştır. Savaşın etkisiyle yükselen ticari kredi ve tahvil faizleri, alınan etkin önlemlerle önemli oranda gerilemiştir. Böylelikle parasal aktarımın güçlendirilmesi sağlanmıştır. Tüm bunlar sonucunda, enerji fiyatlarının etkileri dışlandığında, 2022 yılında cari fazla kapasitesi geliştirilmiştir."

'KADEMELİ YAVAŞLAMA SÜRECİ BAŞLADI'

Uygulanan etkin politikalarla kalıcı fiyat istikrarının önündeki yapısal sorunların giderilmesi yönünde önemli kazanımlar elde edildiği belirtilen mektupta "Buna ek olarak, söz konusu politikaların olumlu sonuçlarının görülmesi ve küresel enerji fiyatlarının da görece istikrar kazanması ile birlikte yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonda kademeli bir yavaşlama süreci başlamıştır. Aylık enflasyon oranlarındaki yavaşlama manşet ve çekirdek enflasyon, enflasyon yayılımı ve beklentileri ile ana eğilim göstergelerinin önemli oranlarda gerilemesine yol açmıştır" değerlendirmesi yer aldı.

TCMB'nin, 2023 yılında Liralaşma Stratejisi’ni tüm unsurlarıyla veri odaklı ve etki

analizlerine dayalı olarak kararlılıkla uygulamaya ve geliştirmeye devam edeceği belirtilen mektup şu şekilde devam etti:

"Mevduatta liralaşma oranının yılın ilk yarısı itibarıyla yüzde 60’a çıkarılması ve yılın geri kalanında liralaşmadaki artış sürecinin devam etmesi hedeflenmektedir. Bankaların teminat, fonlama ve kredi kanallarını kullanım imkanları liralaşma hedefleri doğrultusunda kalibre edilecektir."

Merkez Bankası enflasyon hedefini en son 2010'da tutturdu:

Yıl Hedef (%) Gerçekleşme (%) 2002 35 29,7 2003 20 18,4 2004 12 9,3 2005 8 7,7 2006 5 9,7 2007 4 8,4 2008 4 10,1 2009 7,5 6,5 2010 6,5 6,4 2011 5,5 10,4 2012 5 6,2 2013 5 7,4 2014 5 8,2 2015 5 8,8 2016 5 8,5 2017 5 11,92 2018 5 20,3 2019 5 11,84 2020 5 14,6 2021 5 36,08 2022 5 64,27

'REZERVLER ARTMAYA DEVAM EDECEK'

"Türk Lirası likidite yönetiminde Açık Piyasa İşlemleri fonlama kanalının temel unsuru haline getirilerek, bu kanalla yapılan fonlamanın payı kademeli bir şekilde artırılacaktır. Kredilerin büyüme hızı ve kompozisyonunun 2023 yılında öngörülen enflasyon patikasıyla uyumlu olması sağlanacaktır. Kredilerin yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayı artıran faaliyetleri destekleyecek şekilde kullanımını öngören hedefli kredi anlayışı güçlendirilerek uygulanacaktır. Rezerv kaynakları çeşitlendirilmeye ve TCMB rezervleri artırılmaya devam edilecektir. Politika çerçevesinin, döviz piyasalarında arz ve talebin sağlıklı ve istikrarlı bir denge içinde serbest piyasa koşullarında oluşumuna katkı sağlayacağı öngörülmektedir."

TCMB, fiyat istikrarını kalıcı şekilde tesis etme hedefi doğrultusunda geliştirdiği Liralaşma Stratejisi’ni kararlılıkla uygulamaya devam edecektir. Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde

oluşturulan yüksek eşgüdümün desteğiyle tüketici fiyatları yıllık artış oranının Enflasyon Raporu öngörüleriyle uyumlu düzeye gerilemesi sağlanacaktır."

YÜZDE 5'E 2025 SONUNDA GERİLEMESİ BEKLENİYOR

Yılın ilk Enflasyon Raporu'nda 2022 sonunda yüzde 64.3 olan yıllık enflasyonun 2023 yılı sonunda yüzde 22.3 olarak gerçekleşeceği, 2024 yıl sonunda yüzde 8,8 ve 2025 yıl sonunda ise yüzde 5 seviyesine gerileyeceği tahmininde bulunuldu. Yani TCMB yüzde 5'lik mevcut enflasyon hedefine bu yıl ve gelecek yıl da ulaşılamayacağını tahmin ediyor.

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