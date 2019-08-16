Hükümet zam teklifini bugün sunacak

16 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını kapsayan 5'inci Dönem Toplu Sözleşmesi için Kamu İşveren Heyeti ile Kamu Görevlileri Heyeti arasındaki dördüncü toplantı bugün yapılacak. Bu toplantıda hükümetin zam teklifini, Kamu Görevlileri Heyeti'ne sunması bekleniyor.
'TEKLİFİ BEKLİYORUZ'
Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın dün üçüncü toplantı öncesinde yaptığı açıklamada "Kamu işveren heyetinin bizim masaya getirdiğimiz teklifi dikkate alarak müzakere edilebilir, kabul edilebilir bir teklifle gelmesini temenni ediyorum" demişti. Masaya ilişkin her zaman kanaatlerinin olumlu olduğunu söylediklerini aktaran Yalçın "Bundan önceki toplu sözleşmelerde çok ciddi kazanımlara imza atıldı. Bu masanın da çözüm kapasitesinin yüksek olduğuna inanıyorum" ifadesini kullanmıştı.
PAZARLIKLAR İÇİN SON TARİH 20 AĞUSTOS
Memur sendikaları tekliflerini 24 Temmuz'da teslim etmiş, görüşmeler 1 Ağustos'ta başlamıştı. İkinci görüme ise 9 Ağustos'ta yapılmıştı. Dün üçüncü bugün de dördüncü ve son görüşme yapılacak. Pazarlıklar için belirlenen son tarih 20 Ağustos. Bu tarihe kadar anlaşmaya varılmazsa hakem kuruluna başvurulacak ve hakem kurulu 5 gün içinde kararını açıklayacak.
MEMUR 2020 YILI İÇİN 8+7 ZAM İSTİYOR
Memur Sen, taban aylığa seyyanen 200 lira, 2020 yılı için yüzde 8+7, 2021 için yüzde 6+6 zam ve 2020 yılı için yüzde 3, 2021 yılı için ise yüzde 2 refah payı talebinde bulunmuştu. Türkiye Kamu-Sen ise taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payının yanında memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesini talep etmişti.
Pazarlık masasının diğer üyesi KESK, 2020 için toplam yüzde 38 artış, 2021 yılı için de 2020 enflasyonu artı 3 puan refah payı istemişti. KESK temsilcileri ikinci toplantıya katılmamıştı.
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