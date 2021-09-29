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Hükümet Kadın filmi nerede çekildi, konusu ne? Hükümet Kadın oyuncuları kim?

Yakın dönem Türk sinema tarihinin sevilen filmlerinden Hükümet Kadın bu akşam Star TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Sermiyan Midyat, Demet Akbağ gibi isimlerin yer aldığı Hükümet Kadın filmi konusu ne, nerede çekildi? Hükümet Kadın oyuncuları tam kadro

29.09.2021 - 17:06 | Güncelleme: ABONE OL
Hükümet Kadın filmi nerede çekildi, konusu ne? Hükümet Kadın oyuncuları kim?

BKM Film imzasıyla beyaz perdeyle buluşan Hükümet Kadın filminin yönetmenliği ve senaryosu Sermiyan Midyat'a ait. 2013 yılında vizyone giren Hükümet Kadın filminin Hükümet Kadın 2 adında bir de devam filmi bulunuyor.

HÜKÜMET KADIN FİLMİ KONUSU NE?

Çekimleri Mardin'de gerçekleştirilen Hükümet Kadın filminin konusu şöyle:

Sekiz çocuk annesi, okuma yazma bilmeyen ve politikayla ilgilenmeyen Midyatlı bir kadın olan Xate'nin (Demet Akbağ) kocası Aziz Veysel (Ercan Kesal) Midyat Belediye Başkanıdır. Aziz Veysel'in ani ölümü üzerine başkanlık koltuğunu devralan Xate'nin başına hem komik hem de duygusal olaylar gelecektir. Xate'nin kocası bir gün trafik kazasında hayatını kaybedince başkanlık koltuğuna Xate oturur. Ve kocasından kendisine yadigar kalan büyük bir projeyi yerine getirmek için yemin içer: İlçeyi ne pahasına olursa olsun suya kavuşturmak. İlçeyi suya ve elektriğe kavuşturur fakat 27 Mayıs Darbesi olur ve ilçenin suyu kesilir. Bir gün kızını evlendirir ama kızını evlendirdiği saatlerde kalp krizi geçirir ölür.

HÜKÜMET KADIN OYUNCULARI TAM KADRO

Demet Akbağ - Xate Nuroğlu
Sermiyan Midyat - Faruk Doğu
Mahir İpek - Ikram
Gülhan Tekin - Fehime Doğu
Burcu Gönder - Güle Nuroğlu
Ercan Kesal - Aziz Veysel Nuroğlu
Nazmi Kırık - Ferhat
Cezmi Baskın - Eşekçi Feyzullah
Ayberk Atilla - Şeyhmuz
Sarp Aydınoğlu - Ögretmen
Bülent Çolak - Baran Nuroğlu
Olgun Toker - Adnan Nuroğlu
Haki Biçici - Behçet
Renan Bilek - Müfettis Tuğrul
Kemal Uçar - Komutan Celal
Muhammed Akay - İmam

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