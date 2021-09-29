BKM Film imzasıyla beyaz perdeyle buluşan Hükümet Kadın filminin yönetmenliği ve senaryosu Sermiyan Midyat'a ait. 2013 yılında vizyone giren Hükümet Kadın filminin Hükümet Kadın 2 adında bir de devam filmi bulunuyor.

HÜKÜMET KADIN FİLMİ KONUSU NE?

Çekimleri Mardin'de gerçekleştirilen Hükümet Kadın filminin konusu şöyle:

Sekiz çocuk annesi, okuma yazma bilmeyen ve politikayla ilgilenmeyen Midyatlı bir kadın olan Xate'nin (Demet Akbağ) kocası Aziz Veysel (Ercan Kesal) Midyat Belediye Başkanıdır. Aziz Veysel'in ani ölümü üzerine başkanlık koltuğunu devralan Xate'nin başına hem komik hem de duygusal olaylar gelecektir. Xate'nin kocası bir gün trafik kazasında hayatını kaybedince başkanlık koltuğuna Xate oturur. Ve kocasından kendisine yadigar kalan büyük bir projeyi yerine getirmek için yemin içer: İlçeyi ne pahasına olursa olsun suya kavuşturmak. İlçeyi suya ve elektriğe kavuşturur fakat 27 Mayıs Darbesi olur ve ilçenin suyu kesilir. Bir gün kızını evlendirir ama kızını evlendirdiği saatlerde kalp krizi geçirir ölür.

HÜKÜMET KADIN OYUNCULARI TAM KADRO

Demet Akbağ - Xate Nuroğlu

Sermiyan Midyat - Faruk Doğu

Mahir İpek - Ikram

Gülhan Tekin - Fehime Doğu

Burcu Gönder - Güle Nuroğlu

Ercan Kesal - Aziz Veysel Nuroğlu

Nazmi Kırık - Ferhat

Cezmi Baskın - Eşekçi Feyzullah

Ayberk Atilla - Şeyhmuz

Sarp Aydınoğlu - Ögretmen

Bülent Çolak - Baran Nuroğlu

Olgun Toker - Adnan Nuroğlu

Haki Biçici - Behçet

Renan Bilek - Müfettis Tuğrul

Kemal Uçar - Komutan Celal

Muhammed Akay - İmam