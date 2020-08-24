Hükümet Kadın 2 filmi oyuncuları kimler ve konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Bir komedi Türk filmi olan Hükümet Kadın 2 filmi oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Hükümet Kadın filmi nerede çekiliyor? İşte detaylar...
HÜKÜMET KADIN 2 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Hükümet Kadın filminden 7 yıl önce. Yıl 1949. Mevsim Bahar. Yasaklı yıllar. Kitaplar, gazeteler, kelimeler hüküm giymiş; hürriyet dedikleri hep vaat, hep vaat. Tek umut, açılan sandık sayısı ve geçerli oy sayıları! Güneydoğu’nun ilk kadın belediye başkanı Xate, henüz kendisini bekleyen bu başkanlık görevinden habersiz, Midyat Belediye Başkanı Aziz Veysel’in eşi olarak yaşıyor. Kasabanın iflah olmaz başkan adayı Faruk hala gözde bekar olarak hayatına devam ediyor.
Belediye başkanı olmak için kendİ kendi gelin güvey olan Faruk, film boyunca güvey olmak konusunda da epey yol kat ediyor! Xate, bir sabah Aziz Veysel’i başkanlık görevine uğurlarken kötü bir sürprizle karşılaşır. Bu sürpriz, Xate ile Faruk’u yeniden karşı karşıya getirecektir. Üstelik ağzından yalan çıkamayan Xate ile yeri gelince kendine bile yalan söyleyebilen Faruk meydanlarda, seçim vaatleri ile yarışacaktır!
HÜKÜMET KADIN 2 OYUNCULARI KİMLER?
Yönetmenliğini Sermiyan Midyat’ın yaptığı; Demet Akbağ, Sermiyan Midyat, Ercan Kesal, Gülhan Tekin, Dilek Yorulmaz ve Mahir İpek gibi usta yer aldığı “Hükümet Kadın 2” Cuma akşamı Show TV’de!
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!