"2 YIL TECRÜBELİ HAKİM VE SAVCILARIN YANINDA ÇALIŞACAKLAR"

Sonrasında o eğitimi tamamladıktan sonra 2 yıl boyunca tecrübeli hakim ve savcıların yanında yardımcı olarak çalışacaklar. Yargısal kararlara imza atamayacaklar ama diğer konularda hakim ve savcılarımızın yardımcısı olarak usta-çırak ilişkisi içerisinde çalışacaklar. O tecrübeli hakim ve savcılarımız onlara puanlar verecekler. O puanlar akademideki puanlarla toplanacak. Belli bir puanı toplayan hakimlik ve savcılık mesleğine kabul için Hakimler Savcılar Kurulu'nun önüne gelecek." ifadelerini kullandı.