Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı nedir, ne zaman ve nasıl yapılacak? Adalet Bakanı detayları duyurdu!

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı nedir, ne zaman ve nasıl yapılacak? Adalet Bakanı detayları duyurdu!

1 Şurada Paylaş! Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un son dakika açıklamalarının ardından gündeme geldi. Noter, avukat, hakim, savcı, noter yardımcısı olmak isteyen Hukuk fakültesi mezunları önce hukuki yeterlilik sınavına girecek. Kamuoyunun gündeminde olan konuya ilişkin gelen son dakika açıklamasının ardından "Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı nedir, ne zaman ve nasıl yapılacak?" araştırmaları hız kazandı. İşte Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı detaylarına ilişkin merak edilenler...

2 Şurada Paylaş! HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVI GELİYOR! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hukuk fakültesinden mezun olan kardeşlerimiz direk avukatlık stajına başlayamayacak ya da hakimlik savcılık sınavına giremeyecekler. Hukuk fakültelerinden mezun olan genç kardeşlerimiz 'Hukuk mesleklerine giriş' sınavını kazanacak.

3 Şurada Paylaş! "ÖNÜMÜZDEKİ YILDAN İTİBAREN BAŞLIYOR" Önümüzdeki yıldan itibaren 2024'ten itibaren bu sistem başlıyor. Giriş sınavını kazanan kardeşimiz avukat olmak istiyorsa avukatlım stajına başlayabilecek. Yeni dönemde hakim savcı adaylığını da kaldırdık. Yerine hakim ve savcı yardımcılığı sistemini getirdik. Önceden adaylık 2 yıl sürüyordu. Yardımcılık 3 yıl sürecek. Bir yılını Adalet Akademisi’nde güçlü bir eğitim alarak geçirecekler. O eğitimler sırasında ara sınavları geçecekler.

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4 Şurada Paylaş! "2 YIL TECRÜBELİ HAKİM VE SAVCILARIN YANINDA ÇALIŞACAKLAR" Sonrasında o eğitimi tamamladıktan sonra 2 yıl boyunca tecrübeli hakim ve savcıların yanında yardımcı olarak çalışacaklar. Yargısal kararlara imza atamayacaklar ama diğer konularda hakim ve savcılarımızın yardımcısı olarak usta-çırak ilişkisi içerisinde çalışacaklar. O tecrübeli hakim ve savcılarımız onlara puanlar verecekler. O puanlar akademideki puanlarla toplanacak. Belli bir puanı toplayan hakimlik ve savcılık mesleğine kabul için Hakimler Savcılar Kurulu'nun önüne gelecek." ifadelerini kullandı.

5 Şurada Paylaş! "KONTENJANI 100 BİNE DÜŞÜRMEK İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILIYOR" Hukuk eğitimiyle ilgili çalışmalar da yaptıklarına dikkat çeken Bakan Tunç, hukuk fakültelerinin fazla olduğunu söyledi. Tunç, kontenjanlarla ilgili sınırlamanın 125 bin olduğunu ve bunu 100 bine düşürmek için çalışmalar yapıldığını belirten belirtti.

6 Şurada Paylaş! HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVI NE ZAMAN, BAŞVURU ŞARTLARI NELER? Adalet Bakanı Tunç, 2024 yılından itibaren Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı sistemin uygulamaya başlayacağının altını çizdi. Hukuk fakültesi mezunlarının katılacağı hukuk mesleklerine giriş sınavlarına başvuru şartları henüz belli olmadı. Konuyla ilgili son dakika açıklamaları geldiğinde detaylar haberlerimizde yer alacak.

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HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVI GELİYOR!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hukuk fakültesinden mezun olan kardeşlerimiz direk avukatlık stajına başlayamayacak ya da hakimlik savcılık sınavına giremeyecekler. Hukuk fakültelerinden mezun olan genç kardeşlerimiz 'Hukuk mesleklerine giriş' sınavını kazanacak. Önümüzdeki yıldan itibaren 2024'ten itibaren bu sistem başlıyor. Giriş sınavını kazanan kardeşimiz avukat olmak istiyorsa avukatlım stajına başlayabilecek. Yeni dönemde hakim savcı adaylığını da kaldırdık. Yerine hakim ve savcı yardımcılığı sistemini getirdik. Önceden adaylık 2 yıl sürüyordu. Yardımcılık 3 yıl sürecek. Bir yılını Adalet Akademisi’nde güçlü bir eğitim alarak geçirecekler. O eğitimler sırasında ara sınavları geçecekler. Sonrasında o eğitimi tamamladıktan sonra 2 yıl boyunca tecrübeli hakim ve savcıların yanında yardımcı olarak çalışacaklar. Yargısal kararlara imza atamayacaklar ama diğer konularda hakim ve savcılarımızın yardımcısı olarak usta-çırak ilişkisi içerisinde çalışacaklar. O tecrübeli hakim ve savcılarımız onlara puanlar verecekler. O puanlar akademideki puanlarla toplanacak. Belli bir puanı toplayan hakimlik ve savcılık mesleğine kabul için Hakimler Savcılar Kurulu'nun önüne gelecek." ifadelerini kullandı.

"KONTENJANI 100 BİNE DÜŞÜRMEK İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILIYOR"

Hukuk eğitimiyle ilgili çalışmalar da yaptıklarına dikkat çeken Bakan Tunç, hukuk fakültelerinin fazla olduğunu söyledi. Tunç, kontenjanlarla ilgili sınırlamanın 125 bin olduğunu ve bunu 100 bine düşürmek için çalışmalar yapıldığını belirten belirtti.

HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVI NE ZAMAN, BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adalet Bakanı Tunç, 2024 yılından itibaren Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı sistemin uygulamaya başlayacağının altını çizdi.

Hukuk fakültesi mezunlarının katılacağı hukuk mesleklerine giriş sınavlarına başvuru şartları henüz belli olmadı. Konuyla ilgili son dakika açıklamaları geldiğinde detaylar haberlerimizde yer alacak.