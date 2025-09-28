Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) ne zaman, saat kaçta? HMGS sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
ÖSYM tarafından Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı tarihi belli oldu. Sınava hazırlanan öğrenciler sınav için gerekli olan iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete her bir aday için ÖSYM tarafından veriliyor olacak. Peki Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) ne zaman, saat kaçta? HMGS sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
HMGS sınav tarihi ve saati belli oldu. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavına, hukuk fakültesinden mezun olanlar ile yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olmak amacıyla denklik belgesi almış bulunanlar (lisans alan kodu 3209 (Hukuk) olan adaylar) girebiliyor. İşte, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sınav tarihi, saati ve sonuç bilgisi
HMGS VE İYÖS KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?
ÖSMY tarafından düzenlenen iki sınav da 28 Eylül pazar günü saat 10:15'te başlayacak, 155 dakika sürecek ve 12:50'de son bulacak.
Sınav için gerekli olan iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete her bir aday için ÖSYM tarafından veriliyor olacak.
SINAV DEĞERLENDİRMESİ
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ile İdari Yargı Ön Sınavlarında sadece doğru cevaplar dikkate alınacak.
Değerlendirme, her sorunun değeri aynı olmak üzere 100 puan üzerinden yapılacak. Adayların doğru cevap sayısı
ham puanı olacak. Adayların ham puanları ile 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacak.
Sınavlardan yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR?
HMGS sınav sonuçları ÖSYM sonuç sayfasından 23 Ekim günü açıklanacak.
