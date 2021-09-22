Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Yeşilköy mahallesinde oturan Canlı'nın sabah uyanmayınca odasına giden ailesi, kızlarının hareketsiz yattığını gördü.

Ailesinin haber vermesi üzerine eve gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Canlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Canlı'nın yapılan ilk otopsisinde kalp krizi geçirdiği belirlendi. Cenazesi, Dörtyol Yeşilköy Mahallesi Asri Mezarlığında toprağa verildi.

Genç kızın, bu yıl İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandığı öğrenildi.