Hukuk fakültesi öğrencisi kayısı bahçesinde ölü bulundu

Malatya'daki olay, saat 18.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Topsöğüt Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi.

REKLAM advertisement1

İddiaya göre Ankara Hukuk Fakültesi'nde eğitim gören ve bir süre önce ailesini ziyarete gelen Mahmut Hakan Uzan'dan (23) öğle saatlerinden beri haber alamayan N.U., evlerine yaklaşık 200 metre uzaklıktaki kayısı bahçesine giderek oğlunu aramaya başladı. Baba N.U., oğlunu bir ağacın altında başından silahla vurulmuş halde buldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları kontrolde gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler 1 adet tabanca bulurken, Mahmut Hakan Uzan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.