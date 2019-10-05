Hugo Lloris'ten Fransa'ya kötü haber

Tottenham'ın Brighton deplasmanında kaleci Hugo Lloris sakatlandı. Oyuncunun uzun süre yeşil sahalara dönmeme riski var.

Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Bayern Münih'e 7-2 yenilerek tarihin en ağır yenilgilerinden birine imza atan Tottenham'da işler yolunda gitmiyor. Ligde Brighton deplasmanına çıkan Tottenham, henüz 3. dakikada 1-0 geri düştü. Kaleci Hugo Lloris kalesine gelen topu kontrol edemezken; topu bir anda ağlarında gördü. Fransız kaleci hem golde hata yaptı hem de düşerken kolunu kırdı.

Bir süre yerde yatan Fransız oyuncuya oksijenli tüple hava verildi. Sedyeye alınan başarılı file bekçisi daha sonra tedavi için hastaneye götürüldü. İngiliz basını Lloris'in bu sezonu kapatabileceğini yazdı.

Lloris'in sakatlığıyla Fransa Milli Takımı as kalecisinden yoksun kalacak. Lloris, Euro 2020 Elemelerinde İzlanda ve Türkiye maçlarında takımındaki yerini alamayacak.