"BARİYERİ AŞTIĞIM İÇİN BAŞIM DERDE GİRDİ"

Hugh Jackman, yayımladığı fotoğrafları "Noel sabahı gerçekten erken kalkıp Rockefeller Noel ağacını görmek için yürüyüşe çıkmanızı şiddetle tavsiye ederim. Çok güzel ve hiç kalabalık değil. Bariyeri aştığım için başım derde girdi ama güvenlik görevlisi kibar davrandı ve sadece bir uyarı ile gitmeme izin verdi" notuyla yayımladı.

Fotoğraflar: Reuters, Instagram