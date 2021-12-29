Hastalığı sosyal medyadan duyurdu

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'X-Men', 'Logan' ve 'The Wolverine' filmlerinin yıldızı Hugh Jackman, koronavirüse yakalandı. Testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyuran Jackman, ilk olarak sevenlerine "Bunu benden duymanızı istedim." sözleriyle seslendi.

Siyah bir maske takan 53 yaşındaki oyuncu, semptomlarının ise hafif olduğunu ifade etti. Hugh Jackman, hastalığı soğuk algınlığına benzer belirtilerle geçirdiğini, boğazında bir kaşıntı olduğunu ve burnunun aktığını anlattı.

"SAĞLIKLI KALIN"

Hastalık nedeniyle sahneye çıktığı 'The Music Man' adlı 'Broadway' gösterisinden de bir süre uzak kalacak olan Jackman, "Lütfen güvende kalın, sağlıklı kalın ve kibar olun." diyerek sözlerini tamamladı.

Avustralyalı aktör, görev aldığı müzikalde en kısa zamanda tekrar sahneye çıkmak istediğini de sözlerine ekledi.