Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Hugh Jackman ile Deborra-Lee Furnes’in boşanma sebepleri ortaya çıktı - Magazin haberleri

        Hugh Jackman ile Deborra-Lee Furnes'in boşanma sebepleri ortaya çıktı

        Hugh Jackman-Deborra-Lee Furness çifti, boşanma kararı almıştı. Jackman'in spor salonda sık sık meditasyon yapması ve maneviyat üzerine arayışlarının olması ayrılığa sebep gösterildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2023 - 09:03 Güncelleme: 21.09.2023 - 09:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Avustralyalı aktör ve yapımcı Hugh Jackman, 1996'da Deborra-lee Furness ile evlenmişti. Bu birliktelikten Oscar Maximillian ve Ava Eliot adında iki çocukları bulunan çift, ayrılık kararı almıştı.

        • 2

          "AYRILIK KARARI PEK DE ALIŞILMADIK DEĞİL"

          İkilinin boşanma kararının ardından çifte yakın bir kaynak konuştu. Yapılan açıklamada, "Gösteri dünyasında 27 yıllık evlilik, uzun bir süre. Sanki 186 yıl gibi... Ayrıca 50'li ve 60'lı yaşlarındaki bir çiftin çocukları ellerinden alındıktan sonra onları bir arada tutan yapıştırıcının artık orada olmadığını görmesi ve ayrı yollara gitme kararı alması pek de alışılmadık değil" denildi.

          "MANEVİYAT ÜZERİNE ARAYIŞLARI VAR"

          Ayrıca Jackman ile aynı spor salonuna gittiğini belirten kaynak, ünlü oyuncunun salonda sık sık meditasyon yaptığını ve maneviyat üzerine arayışları olduğunu da sözlerine ekledi.

        • 3

          "YOLCULUĞUMUZ DEĞİŞİYOR"

          İkili, boşanmaya hazırlandıklarını yaptıkları ortak açıklamayla duyurmuştu. Ünlü çift, "Harika sevgi dolu bir evlilikte karı-koca olarak neredeyse 30 yılı birlikte paylaştık. Şimdi yolculuğumuz değişiyor ve bireysel gelişimimizi sürdürmek için ayrılmaya karar verdik" şeklinde konuşmuştu.

        • 4

          "AİLEMİZ EN BÜYÜK ÖNCELİĞİMİZ"

          Jackman ile Furness, "Ailemiz her zaman en büyük önceliğimiz olmuştur ve öyle kalacaktır. Bir sonraki bölüme şükran, sevgi ve nezaketle başlıyoruz. Ailemiz tüm yaşamımızda bu geçişi sürdürürken gizliliğimize saygı gösterme konusundaki anlayışınızı büyük ölçüde takdir ediyoruz. Bu, ikimizin de yapacağı tek açıklamadır" demişti.

        • 5

          "BİRLİKTE GÜZEL BİR AİLE YARATTIK" DEMİŞTİ

          Öte yandan Hugh Jackman, evliliklerinin 27 yıl dönümünü şu sözlerle kutlamıştı:

          Seni seviyorum Deb... Bugün 27. evlilik yıldönümümüz. 27 yıl! Seni çok seviyorum. Birlikte güzel bir aile yarattık. Gülüşün, ruhun, cömertliğin, mizahın, arsızlığın, cesaretin ve sadakatin benim için inanılmaz bir hediye. Seni tüm kalbimle seviyorum.

          Fotoğraflar: AP, Reuters

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Husumet kurşunu 16 yaşındaki Fırat'ı öldürdü!
        Husumet kurşunu 16 yaşındaki Fırat'ı öldürdü!
        Merkez'den bugün ne bekleniyor?
        Merkez'den bugün ne bekleniyor?
        Taşla öldürüldü! Otomobilin içinde yakıldı!
        Taşla öldürüldü! Otomobilin içinde yakıldı!
        Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru!
        Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru!
        Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi belli oldu!
        Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi belli oldu!
        Okan Buruk: İnanıyoruz, korkmuyoruz!
        Okan Buruk: İnanıyoruz, korkmuyoruz!
        Yelkenkanatlar çarpıştı! 1 pilot öldü! Havada facia!
        Yelkenkanatlar çarpıştı! 1 pilot öldü! Havada facia!
        500 bin yıllık ahşap yapı bulundu: 'Atalarımız hakkındaki düşünceleri değiştirebilir'
        500 bin yıllık ahşap yapı bulundu: 'Atalarımız hakkındaki düşünceleri değiştirebilir'
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        2 bölge için sağanak uyarısı
        2 bölge için sağanak uyarısı
        İran'da zorunlu başörtüsü yasasına onay
        İran'da zorunlu başörtüsü yasasına onay
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        A Milli Takım'da Montella dönemi!
        A Milli Takım'da Montella dönemi!
        Artçılar obrukları da tetikledi!
        Artçılar obrukları da tetikledi!
        Muhammet Yakut'un eşi ve oğlu serbest bırakıldı
        Muhammet Yakut'un eşi ve oğlu serbest bırakıldı
        Günah çıkardı
        Günah çıkardı
        Aracın içinden suikast silahları çıktı
        Aracın içinden suikast silahları çıktı
        Karabağ'da ateşkes ilan edildi
        Karabağ'da ateşkes ilan edildi
        Galatasaray 2 dakikada geri döndü!
        Galatasaray 2 dakikada geri döndü!
        Habertürk Anasayfa