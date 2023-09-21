Hugh Jackman ile Deborra-Lee Furnes'in boşanma sebepleri ortaya çıktı
Hugh Jackman-Deborra-Lee Furness çifti, boşanma kararı almıştı. Jackman'in spor salonda sık sık meditasyon yapması ve maneviyat üzerine arayışlarının olması ayrılığa sebep gösterildi
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Avustralyalı aktör ve yapımcı Hugh Jackman, 1996'da Deborra-lee Furness ile evlenmişti. Bu birliktelikten Oscar Maximillian ve Ava Eliot adında iki çocukları bulunan çift, ayrılık kararı almıştı.
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"AYRILIK KARARI PEK DE ALIŞILMADIK DEĞİL"
İkilinin boşanma kararının ardından çifte yakın bir kaynak konuştu. Yapılan açıklamada, "Gösteri dünyasında 27 yıllık evlilik, uzun bir süre. Sanki 186 yıl gibi... Ayrıca 50'li ve 60'lı yaşlarındaki bir çiftin çocukları ellerinden alındıktan sonra onları bir arada tutan yapıştırıcının artık orada olmadığını görmesi ve ayrı yollara gitme kararı alması pek de alışılmadık değil" denildi.
"MANEVİYAT ÜZERİNE ARAYIŞLARI VAR"
Ayrıca Jackman ile aynı spor salonuna gittiğini belirten kaynak, ünlü oyuncunun salonda sık sık meditasyon yaptığını ve maneviyat üzerine arayışları olduğunu da sözlerine ekledi.
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"YOLCULUĞUMUZ DEĞİŞİYOR"
İkili, boşanmaya hazırlandıklarını yaptıkları ortak açıklamayla duyurmuştu. Ünlü çift, "Harika sevgi dolu bir evlilikte karı-koca olarak neredeyse 30 yılı birlikte paylaştık. Şimdi yolculuğumuz değişiyor ve bireysel gelişimimizi sürdürmek için ayrılmaya karar verdik" şeklinde konuşmuştu.
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"AİLEMİZ EN BÜYÜK ÖNCELİĞİMİZ"
Jackman ile Furness, "Ailemiz her zaman en büyük önceliğimiz olmuştur ve öyle kalacaktır. Bir sonraki bölüme şükran, sevgi ve nezaketle başlıyoruz. Ailemiz tüm yaşamımızda bu geçişi sürdürürken gizliliğimize saygı gösterme konusundaki anlayışınızı büyük ölçüde takdir ediyoruz. Bu, ikimizin de yapacağı tek açıklamadır" demişti.
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"BİRLİKTE GÜZEL BİR AİLE YARATTIK" DEMİŞTİ
Öte yandan Hugh Jackman, evliliklerinin 27 yıl dönümünü şu sözlerle kutlamıştı:
Seni seviyorum Deb... Bugün 27. evlilik yıldönümümüz. 27 yıl! Seni çok seviyorum. Birlikte güzel bir aile yarattık. Gülüşün, ruhun, cömertliğin, mizahın, arsızlığın, cesaretin ve sadakatin benim için inanılmaz bir hediye. Seni tüm kalbimle seviyorum.
Fotoğraflar: AP, Reuters