Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Hudutsuz Sevda konusu nedir ve gerçek hikaye mi? Hudutsuz Sevda oyuncuları kimler ve nerede çekiliyor?

        Hudutsuz Sevda konusu nedir ve gerçek hikaye mi? Hudutsuz Sevda oyuncuları kimler?

        Fox TV'nin yeni sezon dizileri arasında yer alan Hudutsuz Sevda, bu akşam 2. yeni bölümüyle izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerini Deniz Can Aktaş ile Miray Daner'in paylaştığı dizi, her Perşembe günü saat 20:00'de ekranlara gelecek. İşte, yeni bölümü heyecanla beklenen Hudutsuz Sevda dizisinin konusu, oyuncuları ve gerçek hikaye olup olmadığına ilişkin bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2023 - 09:31 Güncelleme: 28.09.2023 - 09:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Tamamen kurgusal bir hikaye olan, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu, senaryosunu ise Bahadır Özdenir'in kaleme aldığı ‘Hudutsuz Sevda’ dizisi, bu akşam yeni bölümüyle yayınlanacak. Çekimlerin Artvin'de başlayan ve İstanbul'da devam eden Hudutsuz Sevda dizisine dair ayrıntıları derledik!

        • 2

          HUDUTSUZ SEVDA KONUSU NEDİR?

          Küçük bir çocukken kan davası nedeniyle babasını kaybedip İstanbul’a sürülen Halil İbrahim (Deniz Can Aktaş), 20 yıl sonra memleketi Karadeniz’e yakışıklı, güçlü bir delikanlı olarak geri döner.

        • 3

          Burada sevdiği kız Yasemin (Biran Damla Yılmaz)’le evlenecek ve yeni hayatını kuracaktır. Fakat yaşananlar buna izin vermez. Bir intikam yolculuğuna çıkan Halil İbrahim’in hayatı Leto’lardan Zeynep ( Miray Daner)’in çıkması ile tamamen değişecektir.

        • 4

          HUDUTSUZ SEVDA OYUNCULARI KİMLER?

          Deniz Can Aktaş

          Miray Daner

          Biran Damla Yılmaz

          Esra Dermancıoğlu

          Burak Sevinç

          Asuman Dabak

          Burak Sergen

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Tam 4 gün oldu! Açelya'nın çantası bulundu!
        Tam 4 gün oldu! Açelya'nın çantası bulundu!
        O emeklilerin prim desteği iptal
        O emeklilerin prim desteği iptal
        Damla daha 7 yaşındaydı! Öldüren asansör!
        Damla daha 7 yaşındaydı! Öldüren asansör!
        Banka ile sanayinin kâr yarışında kim önde?
        Banka ile sanayinin kâr yarışında kim önde?
        Volkswagen'de üretim durdu
        Volkswagen'de üretim durdu
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        Ve geliyor... Kuvvetli sağanak uyarısı
        Ve geliyor... Kuvvetli sağanak uyarısı
        1 yıl sonra Dünya'ya döndüler
        1 yıl sonra Dünya'ya döndüler
        Tarsus'ta kadın cinayeti: Boğazı kesilerek öldürüldü
        Tarsus'ta kadın cinayeti: Boğazı kesilerek öldürüldü
        Acılı ailelerden büyük tepki! "96 canın bedeli 15 yıl mı?"
        Acılı ailelerden büyük tepki! "96 canın bedeli 15 yıl mı?"
        Bilim insanları antimaddenin gizemini çözmeye bir adım daha yaklaştı
        Bilim insanları antimaddenin gizemini çözmeye bir adım daha yaklaştı
        Hastaneden 3 günlük bebeği kaçırdı; o anlar kameraya yansıdı
        Hastaneden 3 günlük bebeği kaçırdı; o anlar kameraya yansıdı
        Yönetmenler de rest çekti
        Yönetmenler de rest çekti
        Sanayici çalışanını koruyamadı
        Sanayici çalışanını koruyamadı
        Akıllı böcekler...
        Akıllı böcekler...
        ChatGPT artık güncel verileri de kullanabilecek
        ChatGPT artık güncel verileri de kullanabilecek
        Ünlü oyuncu ölü bulundu
        Ünlü oyuncu ölü bulundu
        Pınar Damar cinayetinde kan donduran rapor!
        Pınar Damar cinayetinde kan donduran rapor!
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"
        "Utanç verici bir mağlubiyet"
        "Utanç verici bir mağlubiyet"
        Habertürk Anasayfa