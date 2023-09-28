Hudutsuz Sevda konusu nedir ve gerçek hikaye mi? Hudutsuz Sevda oyuncuları kimler?
Fox TV'nin yeni sezon dizileri arasında yer alan Hudutsuz Sevda, bu akşam 2. yeni bölümüyle izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerini Deniz Can Aktaş ile Miray Daner'in paylaştığı dizi, her Perşembe günü saat 20:00'de ekranlara gelecek. İşte, yeni bölümü heyecanla beklenen Hudutsuz Sevda dizisinin konusu, oyuncuları ve gerçek hikaye olup olmadığına ilişkin bilgiler...
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Tamamen kurgusal bir hikaye olan, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu, senaryosunu ise Bahadır Özdenir'in kaleme aldığı ‘Hudutsuz Sevda’ dizisi, bu akşam yeni bölümüyle yayınlanacak. Çekimlerin Artvin'de başlayan ve İstanbul'da devam eden Hudutsuz Sevda dizisine dair ayrıntıları derledik!
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HUDUTSUZ SEVDA KONUSU NEDİR?
Küçük bir çocukken kan davası nedeniyle babasını kaybedip İstanbul’a sürülen Halil İbrahim (Deniz Can Aktaş), 20 yıl sonra memleketi Karadeniz’e yakışıklı, güçlü bir delikanlı olarak geri döner.
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Burada sevdiği kız Yasemin (Biran Damla Yılmaz)’le evlenecek ve yeni hayatını kuracaktır. Fakat yaşananlar buna izin vermez. Bir intikam yolculuğuna çıkan Halil İbrahim’in hayatı Leto’lardan Zeynep ( Miray Daner)’in çıkması ile tamamen değişecektir.
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HUDUTSUZ SEVDA OYUNCULARI KİMLER?
Deniz Can Aktaş
Miray Daner
Biran Damla Yılmaz
Esra Dermancıoğlu
Burak Sevinç
Asuman Dabak
Burak Sergen
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