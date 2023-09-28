Tamamen kurgusal bir hikaye olan, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu, senaryosunu ise Bahadır Özdenir'in kaleme aldığı ‘Hudutsuz Sevda’ dizisi, bu akşam yeni bölümüyle yayınlanacak. Çekimlerin Artvin'de başlayan ve İstanbul'da devam eden Hudutsuz Sevda dizisine dair ayrıntıları derledik!