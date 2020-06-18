Huduti'nin emir subayına 7 yıl 6 ay hapis cezası

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesince kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandığı gerekçesiyle beraat ve mahkumiyet kararları bozulan ve haklarında yeniden soruşturma açılan tutuksuz sanıklardan eski binbaşı Sedat Kaya ile tutuklu sanık eski üsteğmen Muhammet Delibaş katıldı.
Diğer tutuksuz sanıklar eski 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı tuğgeneral Ersin Yıldırım, eski kara pilot teğmen Mustafa Sinan Soybaş ve eski uçak bakım subayı sanık firari eski üsteğmen Resul Sayan duruşmaya katılmadı.
Duruşmada Mahkeme Başkanı, iddia makamına talebini sordu.
Esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayan cumhuriyet savcısı, tutuksuz yargılanan Adem Huduti'nin eski emir subayı Sedat Kaya'nın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında icrai ve ihmali eylemlerinin bulunduğunu, ayrıca etkin pişmanlıktan yararlanmak için verdiği bilgilerin samimi ve orantılı olmadığını belirtti.
Savcı, sanığın, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını ve hükümle tutuklanmasını istedi.
Tutuklu yargılanan eski üsteğmen Muhammet Delibaş hakkında da "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve tutukluluk halinin devamını talep eden savcı, sanıklar eski 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı tuğgeneral Ersin Yıldırım ile eski kara pilot teğmen Mustafa Sinan Soybaş hakkında ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılmasını istedi.
Savcı, firari sanık eski üsteğmen Resul Sayan'ın dosyasının ise tefrik edilesini talep etti.
Söz alan sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini istedi.
Mahkeme heyeti, eski üsteğmen Muhammet Delibaş'a "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanıklar Huduti'nin eski emir subayı Sedat Kaya, Ersin Yıldırım ve Mustafa Sinan Soybaş'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezası vererek, yurt dışı çıkış yasağının devamına hükmetti.
Heyet firari sanık eski üsteğmen Resul Sayan'ın dosyasının ise tefrik etti.
- Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi hükümleri bozmuştu
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Malatya'daki 2. Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üssü'nde yaşananlara ilişkin davada verdiği kararı, itiraz üzerine incelemiş ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verilen eski 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı tuğgeneral Ersin Yıldırım ve eski kara pilot teğmen Mustafa Sinan Soybaş ile beraat eden Sedat Kaya ve Resul Sayan yönünden, haklarında yeni soruşturmalar bulunduğu için hükmün bozulmasına ve dosyalarının yeniden incelenmesi için mahkemeye gönderilmesine karar vermişti.
Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ankesörlü telefon soruşturması kapsamında görülen duruşmada tutuklanan ve aynı mahkeme tarafından hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmekten" suç duyurusunda bulunulan eski üsteğmen Muhammet Delibaş'ın dosyası da mevcut davayla birleştirilmişti.
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