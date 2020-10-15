HÜDAPAR Genel Başkanı İshak Sağlam'dan Davutoğlu'na ziyaret - ANKARA

HÜDAPAR Genel Başkanı İshak Sağlam, Ahmet Davutoğlu'nu partisinin genel merkezinde ziyaret etti. Sağlam ve Davutoğlu, yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı.
Davutoğlu, ziyaretinden dolayı Sağlam'a teşekkür ederek Türkiye'de yeni bir siyasi konjonktürün olduğunu, herkesin kendi dar mahallesinden çıkarak herkesle konuşur hale geldiğini söyledi. Sağlam'ın yaptığı ziyaretin gelecekte farklı istişare zeminlerine yol açacağını belirten Davutoğlu, "Artık siyasetimizin doğru bir zemine oturması lazım. Farklı düşünceler olmazsa farklı siyasetler olmazdı." diye konuştu.Davutoğlu, "İktidara çağrımız, küçük büyük demeyin, ne kadar oy aldı demeyin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından oy alan herkes ve her partiyle ilişkilerinizi doğru tutun." dedi.
- "Siyasi partiler birbirlerine düşman olamazlar"
İshak Sağlam da Gelecek Partisini kuruluşundan dolayı tebrik etmek ve başarılar dilemek için ziyaret ettiklerini söyledi. Türkiye'de siyasi partilerin birbiriyle düşmanmış gibi hareket ettiğini savunan Sağlam, "Bu dilin mutlaka değişmesi lazım. Siyasi partiler birbirlerine düşman ve rakip olamazlar. Sandık ortaya konduğunda yarışacağız, birbirimize muhalefet edeceğiz. Ama sandık ortadan kalktığında rekabet etmeyeceğiz, yarışmayacağız, kavga etmeyeceğiz, biz yardımlaşacağız." diye konuştu.
- "Anayasal işleyiş konusunda nihai merci Anayasa Mahkemesidir"
Sağlam ve Davutoğlu, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Anayasa Mahkemesinin Enis Berberoğlu kararının ardından ilgili yerel mahkemenin kararının sorulması üzerine Davutoğlu, "Demokratik hukuk devletlerinde anayasal işleyiş konusunda nihai merci Anayasa Mahkemesidir. Anayasa Mahkemesi, hukuki bir konuda karar verdiği zaman alt mahkemelerin bu kararı yok sayması demokratik hukuk devleti ilkelerine ve yargının kendi içindeki hiyerarşisine aykırı düşer. Bu kaosa sebebiyet verir." değerlendirmesinde bulundu.İshak Sağlam ise Anayasa Mahkemesinin verdiği bir kararın alt mahkeme tarafından kabul edilmemesinin usule aykırı olduğunu söyledi.Sağlam ve Davutoğlu, görüşmede seçim ittifakıyla ilgili bir konunun gündeme gelmediğini belirtti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!