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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Habertürk TV'de Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya'nın sorularını yanıtladı.

Yapıcıoğlu, gündemin sıcak konularından Afganistan'daki gelişmelere ilişkin bir soru üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:

"TALİBAN DÖNEMİNDE NAHOŞ OLAYLAR OLDU"

Taliban yönetiminin ne yapacağını şu anda kestirebilmiş değiliz. Diyoruz ki, Amerika'nın Afganistan'daki işgalinin sona ermesi iyi oldu. Orada herhangi bir meşruiyeti yoktu. Dolayısıyla onu oradan kim çıkarmışsa eline sağlık. Amerika nereyi sömürüyorsa inşallah tezelden oradan çıkmak zorunda kalır. Biz net bir şekilde antiemperyalistiz. Emperyalizmin her türlüsüne karşıyız. 1979'dan bu yana Afganistan bir acı yaşıyor. SSCB Afganistan'ı işgal ettiğinde orada Babrak Karmal davet etmişti Rusları. Daha sonra direniş ortaya konuldu, Sovyetler oradan çıktı. Afganlar tarih boyunca hiçbir zaman boyunduruğu, sömürge olmayı kabul etmemiştir. ABD de oradan burnu sürtülerek çıkmak zorunda kaldı. Oradaki gruplar, kahramanca direniş gösteren mücahitler birbirlerine silah doğrulttular. Otorite boşluğunda insanlığın can ve mal güvenliği kalmadı. Taliban denen medrese talebeler ortaya çıkıp, silahlanmaya başladılar. Halk kendisi için güvenlik temin eden insanlara sığındı. Ancak Taliban döneminde nahoş olaylar oldu, hatalar yapıldı. Taliban da kendisinin yanlış yaptığını kabul ediyor.

"İSLAM'IN FARKLI YORUMLARI DA OLDUĞUNU BİLİN"

Biz de diyoruz ki, şu anda Taliban orada geçici hükümet de olsa orada bir otorite kurdu. İnşallah yapılan yanlışlardan ders alınmıştır. 42 yıldır orası doğru dürüst yönetim görmedi. Trilyonlarca dolar servet toprağın altında yatıyor. Biz artık yeter diyoruz. Taliban'a diyoruz ki, 'Orada tek yaşayan siz değilsiniz. İslam'ın farklı yorumlarının da olduğunu bilin, kendi yorumunuzu İslam diye insanlara dayatmayın'.

Yapıcıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

"SOL, TÜRKMEN, ARAP, KÜRTMEN GRUPLARLA GÖRÜŞTÜK"

Felsefi ve coğrafi olarak Kürdistan bölgesi bize daha yakın. Düşünce olarak Irak Kürdistan bölgesi yönetimi bizim İslami çizgi anlamındaki çizgimiz değil. Taliban'ın ne yapacağını tam olarak bilmiyoruz. Bunlar ikisi de Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarının dışında yapılardır. Biz daha önce Kemal Burkay'la da görüştük. Irak'a gittiğimizde sol, Arap, Türkmen, Kürt partileriyle de İslami partilerle de görüştük. Bu yurt dışında siyasi faaliyetler gösterenle ilişkiler hangi anlamda olabiliyorsa o anlamda görüşürüz. Irak'ta geçtiğimiz günlerde seçim yapıldı. 2'si Türkmen, 1'isi Kürdistan Adalet Toplum Partisi, 3 tanesi Kürdistan İslami Birlik, 33 tanesi Kürdistan Demokrat Partisi.

"PYD SİLAH ZORUYLA DİĞER KÜRT PARTİLERİNİ BÖLGEDEN ÇIKARDI"

Suriye'nin kuzeyinde Kürt yapılanması mı yoksa başka bir yapılanma mı oluştu? Orada PYD haricinde 16 Kürt partisi vardı. Bunların çoğu silah zoruyla çıkardı. Orada PYD bir hegemonya kurdu. SDG olduktan sonra toplantılarda Kürtçe konuşmayı yasakladılar.

"HDP İLE BİR DİYALOĞUMUZ YOK"

HDP mevcut kanunlara göre kurulmuş bir parti. Eğer meşru değilse niçin Hazine'den yardım yapılıyor? Yasal olarak kurulmuş, kuruluş belgelerin kabul edilmiş, memleket genelinde örgütlenmiş, seçimlere giriyor, Hazine'den yardım alıyor, ne diyeceğiz şimdi? Bölgede AK Parti ve HDP rakibimizdir. HDP ile doğrudan bir diyaloğumuz yok.x