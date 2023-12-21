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        Haberler Gündem Politika HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan ittifak açıklaması

        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan ittifak açıklaması

        HÜR PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "İttifaklarla ilgili basında farklı farklı haberler görüyoruz. Bizden veya yetkili bir arkadaşımızdan duymadığınız hiçbir şeye itibar etmeyiniz. İttifakla ilgili görüşmelerimiz var, fakat henüz sonuçlanmadı. Sonuçlanırsa gerekli açıklamayı yaparız" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 01:27 Güncelleme: 21.12.2023 - 01:27
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        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan ittifak açıklaması
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        HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanlığı'nın 4'üncü İl Olağan Kongresi, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi´nde düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan kongreye, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partililer ve bazı siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

        Öte yandan Yapıcıoğlu, Hamas´ın silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde´nin kıyafetini giyen bir çocukla da tokalaştı.

        Tek liste ile gidilen seçimde Zeynul Abidin Gülsever il başkanı seçildi. DHA'nın haberine göre; kongrede konuşan HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, asgari ücret ile ilgili işverenlerin de işçi çıkaramayacağı bir formülle yapılması gerektiğini belirterek, "Gazze'de 7 Ekim´de yapılan Aksa Tufan´ı, zulme bir başkaldırıdır, zalime karşı kıyam hareketidir. Rabbim güçlerine güç katsın ve onları muzaffer eylesin. Mücadeleye her türlü destek vermeye devam edeceğiz. Yarın Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantısı var. Asgari ücretle ilgili beklenen yüzde 50 dolayında bir zam yapılması ya da 'net 17 bin rakamına ulaşması çok iyi olur' diyenler var. Biz partimiz kurulduğundan beri diyoruz ki, önce asgari ücretin tanımını değiştirelim ve işçinin ailesini de ekleyelim. Tek başına işçiye bile yetmeyecek bir ücretin teklif edilmesi doğru bir şey değildir. Bu sefer de daha yüksek teklif verilirse, esnaf yanında çalıştırdığı elemanlara ne verecek, nasıl verecek? Esnafın da işçi çıkartmayacağı bir formül bulmak lazımdır. Diyoruz ki, asgari ücretliden vergi almayın. Asgari ücretli sadece bir tane mi vergi veriyor? Hayır. İşçi para alırken vergi vermiyor ama harcarken vergiye önemli bir kısmını veriyor" dedi.

        "İTTİFAK İLE İLGİLİ GÖRÜŞMELERİMİZ SONUÇLANMADI"

        31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerle ilgili ittifak görüşmelerinin sürdüğünü belirten Yapıcıoğlu, "Yerel seçimlerle ilgili şunu söylemek istiyorum. İttifaklarla ilgili basında farklı farklı haberler görüyoruz. Kardeşlerime şunu hatırlatmak istiyorum: Bizden veya yetkili bir arkadaşımızdan duymadığınız hiçbir şeye itibar etmeyiniz. İttifakla ilgili görüşmelerimiz var, fakat bu henüz sonuçlanmadı. Sonuçlanırsa gerekli açıklamayı yaparız. Genel merkezimize başkan yardımcısı olarak giden kardeşlerimiz, Meclis'e milletvekili olarak gitti. Şimdi neden buradan diğer illerde de bazı kardeşlerimiz belediye başkanı olarak hizmete devam etmesinler?" diye konuştu.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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