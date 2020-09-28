HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam, "Kobani soruşturması"nı değerlendirdi

Sağlam, 6-8 Ekim 2014'te yaşanan olaylar ve bu olaylara kadar gelinen sürecin iyi okunması gerektiğini söyledi.
"6-8 Ekim olayları spontane, kendiliğinden oluşmuş ve bazı çapulcuların sokağa çıkması gibi algılanıyor. Olayın perde arkasında küresel emperyalizmin oluşturduğu ajanda ve bunlar da piyon olarak ortaya atılmışlar." diyen Sağlam, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Saldırılar İslami hassasiyeti olan, Marksist ve Leninist örgüte itaat etmeyen insanlara yöneldi. 21 parti teşkilatımız kısmen veya tamamen tahrip edildi. Onlarca, binlerce insan yaralandı. Sadece Diyarbakır'da 6 arkadaşımız hunharca şehit edildi. Her görülen sakallı, mesture kadın hedef gösterilerek saldırıldı. Amacın söylendiği gibi Kobani olmadığı, Kobani bahaneli saldırılar olduğu ortadadır."
- "Azmettirenlerin önemli bir kısmı hiç yargılanmadı"
"O tarihte sokağa çıkan çapulcular, olayı azmettiren ve sokağı onlara terk edenler, bu üç unsur beraber bu hesabı vermediği sürece '6-8 Ekim olaylarının hesabı soruldu.' diyemeyiz." ifadesini kullanan Sağlam, sokağa çıkanlardan bir kısmının yargılanıp ceza aldığını belirtti.
Sağlam, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Onları azmettirenlerin önemli bir kısmı hiç yargılanmadı. Kim hedef göstermiş, azmettirmiş, onlara rehberlik etmiş ise mutlaka bunun hesabını vermesi lazım. Birkaç kişinin 'azmettirdi' diye yargılanması ve gözaltına alınmasıyla kapanmasını kabul etmiyoruz, kapanmamalı. Bu, çok büyük bir olaydır. Üzeri örtülürse gelecekte buna benzer olayların önünün açılmış olması demektir. Eğer gelecekte böyle olaylar yaşamak istemiyorsak, devletin içerisinde çöreklenmiş ve alanı bu insanlara terk eden bütün unsurların da tek tek yargılanması lazım."
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