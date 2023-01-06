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HÜDA-PAR'dan ittifak açıklaması:

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR), ittifaklar konusunda "somutlaşmış bir durum" olmadığını, böyle bir durumun ortaya çıkması halinde uygun şekilde kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.

Giriş: 06.01.2023 - 15:15 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: HÜDA-PAR'dan ittifak açıklaması:
AA

HÜDA PAR'dan yapılan açıklamada, seçim tarihinin öne alınmasına ilişkin tartışmaların yaşandığı bir dönemde, siyasi partiler arasındaki görüşmelerin yoğunlaşmasının doğal olduğu belirtildi.

Parti heyetinin, dün AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü hatırlatılan açıklamada, partinin, diyalog kapılarının açık olması yönündeki görüşü doğrultusunda siyasi partilerle görüşmelerin süreceği aktarıldı.

Açıklamada, "Şu an itibarıyla ittifaklar konusunda somutlaşmış bir durum yoktur. Somut bir durum ortaya çıktığında uygun bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Görüşmenin detaylarıyla ilgili zamanı geldiğinde Sayın Genel Başkanımız veya uygun göreceği bir arkadaşımız, gerekli bilgilendirmeyi yapacaklardır." ifadelerine yer verildi.

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