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        HÜDA PAR Adana İl Sekreterini bıçakla öldüren, İl Başkanını da yaralayan sanığa dava

        HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasına yönelik saldırıda önemli bir gelişme yaşandı. Partinin il sekreteri Sacit Pişgin'i bıçakla öldüren, İl Başkanı Salih Demir'i de yaralayan tutuklu sanık hakkında 2 kez müebbet ve 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 11:46 Güncelleme: 26.10.2023 - 12:28
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        HÜDA PAR binasına saldırıda dava açıldı!
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        HÜDA PAR Adana İl Sekreteri Sacit Pişgin'i parti binasında bıçakla öldüren, İl Başkanı Salih Demir'i de yaralayan tutuklu sanık hakkında 2 kez müebbet ve 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        AA'da yer alan habere göre HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'na 22 Temmuz'da giderek mescitteki İl Başkanı Salih Demir'i bıçakla yaraladığı, İl Sekreteri Sacit Pişgin'i öldürdüğü gerekçesiyle 23 Temmuz'da tutuklanan Ali Sever (72) hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

        14. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, toplanan bilgi ve belgeler, sanık ifade tutanağı, tanık anlatımları, bilirkişi raporları ve diğer tutanaklara yer verildi.

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        İddianamede, sanığın tek başına saat 17.30 sıralarında HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasına girdiği, binada o sırada Sacit Pişgin ve Salih Demir dışında kimsenin bulunmadığı, ikilinin de mescitte namaz kıldıkları anlatıldı.

        Sanığın önce Pişgin'e, daha sonra Demir'e bıçakla saldırdığı belirtilen iddianamede, "Demir ve Pişgin'in sanığı savuşturarak il başkanlığı binasının bitişiğinde bulunan ve içeriden ayrıca bağlantısı da olan Mektep Eğitim ve Kültür Derneği binasına girdikleri, burada bulunanların daha ağır yaralı haldeki Pişgin'e ilk müdahaleyi yaptıkları, Demir'in ise maktulü hastaneye götürmek amacıyla araç bulmak amacıyla dışarı çıktığı, bu sırada sanığın Salih Demir'i dışarıda görmesi üzerine arkasından koştuğu ve ara sokakta 'Sacit'i vurdum öldürdüm.' diyerek bağırdığı ve devamında evine gittiği belirlenmiştir." ifadelerine yer verildi.

        Polis ekiplerinin sanığın evine gittiğinde ise Ali Sever'in "Bıçağı mutfağa bıraktım, gidin oradan alın." dediği iddianamede yer aldı.

        "SANIĞIN CEZAİ EHLİYETİ TAM" RAPORU VERİLDİ

        Ali Sever'in bazı beyanlarından akıl sağlığıyla ilgili şüphe oluşması üzerine cezai ehliyetinin tam olup olmadığının tespiti için Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem altına alındığı ve muayene sonrası sağlık kurulu tarafından rapor hazırlandığı iddianamede belirtildi.

        İddianameye de eklenen raporda, "sanığın suç tarihi itibarıyla akıl hastalığının bulunmadığı ve cezai ehliyetinin tam olduğu" bilgisine yer verildi.

        Sanık Ali Sever'in, Sacit Pişgin'e yönelik öldürme eylemi, Salih Demir'e karşı "basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde" öldürme kastıyla hareketi nedeniyle "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbetle ayrıca "nitelikli olarak iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan da 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianamede, tutuklu sanığın herhangi bir terör örgütüne sempati duyduğuna dair bir tespit bulunmadığı belirtildi.

        HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'nda 22 Temmuz'da bıçaklı saldırıya uğrayan İl Başkanı Salih Demir yaralanmış, İl Sekreteri Sacit Pişgin hayatını kaybetmiş, olayla ilgili Ali Sever 23 Temmuz'da tutuklanmıştı.

        Fotoğraflar: DHA

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