Hücrelerdeki hasarı tamir eden bu yağ gözaltı morluklarını yok ediyor! Sabah - akşam uygulayabilirsiniz…

NAR ÇEKİRDEĞİ YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?
Cilt dokusunun daha pırıltılı ve elastiki görünmesini sağlar.
Nar çekirdeği yağı kırışıklıkların giderilmesine yardımcı olur.
Ciltteki hücrelerin yenilenmesini sağlar.
Cildin kaybettiği kolajeni ve cilde gerekli olan mineralleri kazandırır.
Cildin yağ oranını dengeler ve cildi canlandırır.
Nar çekirdeği yağının, yaşlanmayı önleyici ve tersine çevirici özellikleri de vardır.
Saç derisindeki kan dolaşımını hızlandırıp kan damarlarını güçlendirir. Kepek ve kaşıntı gibi sorunları ciddi oranda azaltır.
Cilt tonunu düzeltmeye yardımcı olur, renk eşitsizliklerini düzenler.