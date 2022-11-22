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Hücrelerdeki hasarı tamir eden bu yağ gözaltı morluklarını yok ediyor! Sabah - akşam uygulayabilirsiniz…

Meyveler arasında güçlü antioksidan özelliği ile dikkat çeken nar, günlük C vitamini gereksiniminin %40'ından fazlasını karşılayabilecek düzeyde vitamin içeriğine sahiptir. Nar, kan damarlarını korur, gençleştirir ve böylece kan dolaşımını iyileştirerek kalp ve damar sağlığını koruyabilmektedir. Böylelikle nar yağı da cilt sağlığında inanılmaz faydalı etkiler sunar. Cildi yenilen nar yağı aynı zamanda gözaltı morluklarını iyileştirmede de oldukça etkilidir.

Giriş: 22.11.2022 - 15:17 | Güncelleme: ABONE OL

  • A, C ve E vitaminleri açısından zengin olan nar, aynı zamanda antiviral ve anti-tümör özelliklere de sahiptir. Nar, çinko, fosfor, magnezyum ve demir bileşikleri yönünden dikkat çekerken tıbbi özellikleriyle tam bir şifa deposudur. Nar çekirdeklerinden elde edilen nar çekirdeği yağı kozmetikten cilt bakımına, saç bakımından bağışıklık güçlendirici ürünlere kadar çok geniş bir yelpazede kullanılan bir üründür. Nar çekirdeği yağı, 3 hafta boyunca sabah-akşam gözaltına sürülürse; gözaltı morlukları zamanla azalır.

  • NAR ÇEKİRDEĞİ YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

    Cilt dokusunun daha pırıltılı ve elastiki görünmesini sağlar.

    Nar çekirdeği yağı kırışıklıkların giderilmesine yardımcı olur.

    Ciltteki hücrelerin yenilenmesini sağlar.

    Cildin kaybettiği kolajeni ve cilde gerekli olan mineralleri kazandırır.

    Cildin yağ oranını dengeler ve cildi canlandırır.

    Nar çekirdeği yağının, yaşlanmayı önleyici ve tersine çevirici özellikleri de vardır.

    Saç derisindeki kan dolaşımını hızlandırıp kan damarlarını güçlendirir. Kepek ve kaşıntı gibi sorunları ciddi oranda azaltır.

    Cilt tonunu düzeltmeye yardımcı olur, renk eşitsizliklerini düzenler.

  • Nar çekirdeği yağı selülit sorununa da çare olabilir. Hücre yenileyici özelliği sayesinde bu yağı masaj yaparak düzenli olarak kullandığınızda selülitlerinizin azaldığını görebilirsiniz.

    Bu yağ sadece cilde ihtiyaç maddelerini takviye etmekle kalmaz, yenileme özelliği de bulunuyor. Ancak bu etkinin olabilmesi için yağın, yüzde yüz doğal ortamda üretilmiş meyveden elde edilmesi ve soğuk sıkma yöntemiyle üretilmesi gerekiyor.

    Nar çekirdeği yağı içerisinde bol miktarda polifenol bulundurur. Bu da damarlarda kolesterol birikmesinin önüne geçer. Yani nar çekirdeği yağı kalp ve damar hastalıklarının oluşma ihtimali azaltır.

    Nar çekirdeği yağı potasyum ve antioksidan zengini olması sebebiyle yüksek tansiyon riski taşımaz.

  • Hücre yenileyici özelliğe sahip olan nar çekirdeği yağı cildin yenilenmesine katkı sağlar.

    Nar çekirdeği yağı bir antioksidan kaynağıdır. Bu da kilo vermeye çalışanlar için içeriğindeki flavonoidlerin desteği ile vücutta yağ birikmesini önleyici etki göstermesinin yanı sıra aynı zamanda vücuttaki fazla yağın da vücuttan atılmasını hızlandırır.

    Nar çekirdeği yağı doğal asitler bakımından da zengindir. Bu özelliği sayesinde nar çekirdeği yağının vücudu iltihaba karşı koruduğu da söylenebilir.

    Doğal bir ağrı kesici özelliği de taşıyan nar çekirdeği yağını özellikle kas ağrıları yaşıyorsanız, bu ağrıları dindirmek amacıyla kullanabilirsiniz.

    Vitamin deposu olan nar çekirdeği yağı aynı zamanda B ve C vitaminleri bakımından zengindir. Bu da bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenlerin rahatça kullanabileceği bir üründür anlamına gelir.

  • Kanseri önleyici etkisi vardır

    Nar çekirdeği yağının içerdiği antioksidanlar hücrelerdeki hasarı tamir eder. DNA'nın hasar görmesiyle hücrelerde hasar meydana gelir ve bu şifalı meyvenin çekirdeğinin yağı ile hücrelerdeki hasar iyileştirilebilir. Böylece çeşitli kanser türlerine yakalanma oranı azalır. Özellikle meme kanseri, lösemi yani kan kanseri, tümör oluşumu, prostat ve kolon kanseri türlerine karşı fayda sağlar. Aynı zamanda fareler üzerinde yapılan bir çalışmaya göre, güneş hasarına karşı koruma sağlaması sonucunda cilt kanserine karşı da koruma sağladığı sonucuna varılmıştır.

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