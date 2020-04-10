10 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO),nisan ve mayıs aylarında meteorolojik anlamda beklenmedik bir durum söz konusu olmazsa buğday, arpa ve kırmızı mercimek rekoltesinin geçen yıla göre daha yüksek olacağını tahmin ediyor.
Edinilen bilgiye göre, hububat ile bakliyatın durumunu sürekli takip eden TMO, bu amaçla Hububat ve Bakliyatta Yağış, Ekiliş ve Gelişim Analizi Raporu hazırladı.
Buna göre, ülkede mart ayı yağışları, normaline göre yüzde 22, geçen yıla göre yüzde 29 daha fazla gerçekleşti.
Yazlık arpa ve yazlık yulaf ekilişlerinin çoğu mart ayında tamamlanırken, İç Anadolu'da mart ayı yağışlarının normallere yakın ve yağış rejiminin düzenli olması bitki gelişimine olumlu katkı sağladı.
Ekilişler, geçen yıla göre toplam buğdayda yüzde 1-2 civarında azalırken, makarnalık buğdayda yüzde 10 ve arpada yüzde 5-6 civarında arttı.
Taban gübresi ve sertifikalı buğday tohum kullanımı da geçen yıla göre yüzde 20 artış gösterdi. Bu dönemde ülke genelinde birinci üst gübreleme tamamlanırken, ikinci üst gübreleme ve yabancı ot mücadelesi devam ediyor. Ekonomik anlamda zarar oluşturacak herhangi bir hastalık veya zararlı görülmezken, rastlanan lokal hastalık ve zararlılara karşı da mücadele başlatıldı.
Hububat, Doğu Anadolu Bölgesi hariç sapa kalkma dönemine girerken, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Ege sahil kesiminde yer yer başaklanma süreci devam ediyor.
Bakliyatta ise nohut ekilişleri Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde tamamlanırken, bu bölgede geçen yıla göre yüzde 20-25 azalış tahmin ediliyor. İç Anadolu Bölgesi'nde ise devam eden ekilişlerin geçen yılla benzer seyir izleyeceği öngörülüyor.
Yeşil mercimek ekilişlerinin ise İç Anadolu Bölgesi'nde nisan ayı içinde tamamlanması bekleniyor.
Kırmızı mercimek ekilişleri Yozgat hariç ülke genelinde tamamlanırken, geçen yıla göre yüzde 20 artış öngörülüyor. Ekilişin yüzde 90'ını oluşturan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çıkışlar tamamlanırken, gelişim normal seyrinde sürüyor.
MISIR EKİLİŞİ DE ARTTI
Nisan ve mayıs aylarında meteorolojik anlamda beklenmedik bir durum söz konusu olmadıkça bu yıl toplam buğday, arpa ve kırmızı mercimek rekoltesinin 2019 yılına göre daha yüksek olacağı öngörülüyor.
Birinci ürün mısır ekilişleri ise Adana, İskenderun, İzmir ve Diyarbakır, Adıyaman, Batman, Gaziantep ve Şanlıurfa'da başlarken, diğer yerlerde yağış durumuna bağlı olarak bu ay içinde başlayacağı tahmin ediliyor. Akdeniz Bölgesi'nde ekilişlerde geçen yıla göre yüzde 15-20 civarında artış olduğu gözlendi.
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